L’avenir des entreprises passe par leurs développeurs

En savoir plus
EntrepriseL’équipe à l’origine de meilleures expériences en ligneCarte réseauUne toute nouvelle architecture pour l’Internet d’aujourd’huiRelations avec les analystes du secteurDécouvrez ce que les analystes du secteur pensent de FastlyNouveautésAnnonces et informations récentesPlateformeLa plateforme qui rend les expériences numériques plus efficaces, plus rapides et plus sécuriséesTémoignages clientsDécouvrez comment les meilleures entreprises du Web réussissentÉvénementsRencontrez-nous lors d’un événementCarrièresRejoignez l’équipe qui crée un meilleur Internet

Plateforme Edge Cloud de Fastly

Voir tous les produits
Distribution de contenu (CDN)Proposez des expériences rapides et personnalisées à l’échelle mondialeStreaming en directProposez des expériences de streaming fluides et efficacesVidéos à la demande (VoD)Offrez d’incroyables expériences de vidéo à la demandeMedia Shield Optimisez les déploiements multi-CDNPackaging à la voléeConditionnez du contenu vidéo à la demande de manière dynamique et en temps réelImage OptimizerTraitement des images rapide et à la pointe de la technologieÉquilibreur de charge (load balancer)Contrôle granulaire des décisions de routageCryptage TLSSimplifiez la gestion du protocole Transport Layer Security (TLS)Origin Connect Connectez-vous directement à FastlyAdresses IPGérez facilement vos adresses IPHTTP/3 et QUICProtocoles modernesAPI de recherche de domainesRecherche instantanée et précise de noms de domaineObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de nouvelle générationSécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le mondeGestion des botsDétectez et neutralisez les attaques de botsProtection contre les attaques par déni de service distribuéAtténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuéesSécurité des APISécurisez vos points de terminaison d'APIProtection côté clientProtégez-vous contre les attaques côté clientGestion des bots d’IAEmpêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge ComputeMettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateursBases de données clé-valeurLa bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituelsWebsockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurerSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyEnterprise ServerlessLa plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits FastlyIAAccélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantiqueObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmableBénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.Serveur MCPUn contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

Des services exceptionnels pour des résultats exceptionnels

Voir tous les services
Services professionnelsNos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distributionServices de divertissement en directDes expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiencesPlans d’assistanceUne assistance hors pair de bout en boutCDN géréContrôle et flexibilité optimisésServices de sécurité gérésProtection des applications web gérée par des expertsAssistance clientL’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

Solutions numériques innovantes

Voir toutes nos solutions
Services de streamingProposez des streamings en direct et à la demande d’une qualité exceptionnelleMédias émergentsDes performances élevées pour les marques de médias émergentesÉdition numériqueJournalisme en temps réel avec des expériences de lecture amélioréesVente au détail et e-commerceDes expériences rapides et personnalisées à grande échelleServices financiersSécurité intégrée pour protéger les données clientsHaute technologieAdaptez instantanément vos performances au rythme de votre croissanceTourisme et hôtellerieDes expériences en ligne personnalisées pour vos invités et visiteursFormation en ligneProposez des formations sécurisées à grande échelleJeuxPropulsez vos joueurs vers la victoire grâce à des téléchargements de jeux ultra-rapides et sécurisésiGamingProposer des expériences de jeu rapides, sûres, ininterrompues et attrayantes en périphérie
Réduction des coûts associés à l’infrastructureRéduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisiblesOptimisation multicloudUnifiez et simplifiez vos ressources cloudConfiance des clientsEn savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confianceProtection de la vie privéeDécouvrez comment protéger les données de votre utilisateurTableau de bord de performance écologiqueConsultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

Donnez à chaque développeur les moyens de créer des expériences extraordinaires

Essayez Fastly gratuitement
DéveloppeursCréez quelque chose d’incroyable aujourd’huiProgramme Fast ForwardPour un Internet plus fiableOutils de développementDes outils de développement qui donnent un réel avantage aux équipesSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyCommunautéRejoignez des développeurs du monde entierS’inscrireCréez un compte développeur gratuit

Créez un Internet sûr, rapide et attrayant avec Fastly

Pourquoi s’associer à Fastly ?Proposez des expériences sûres, rapides et attrayantesPartenaires cloudDécouvrez les avantages d’associer Fastly à vos services cloudPartenaires de distributionAméliorez vos offres et capacités avec les produits FastlyPartenaires technologiques et d’intégrationDécouvrez notre réseau de partenaires
Connexion au portail des partenairesAccédez à toutes vos ressources de partenaires FastlyDevenez partenaireDéveloppez votre activité en revendant ou en recommandant des produits FastlyTrouvez un partenaireNous vous mettons en relation avec le partenaire le mieux adapté à vos besoins

Obtenez de l’aide avec Fastly

DocumentationTirez le meilleur parti de FastlyBibliothèque de ressourcesDécouvrir des feuilles de données, des rapports et plus encoreFastly AcademyFormation pratique sur les produits FastlyCentre d’apprentissageEn savoir plus sur les technologies InternetBlogNos dernières idées et réflexionsRecherche dans le domaine de la sécuritéUne sécurité renforcée grâce à la recherchePoint de vue de Fastly Découvrez des points de vue d’experts et des informations sur le secteur
Centre d’assistanceComment pouvons-nous vous aider ?Nous contacterContactez-nous dès aujourd’hui
Revenir au blog

Follow and Subscribe

Natalie Griffeth

Senior Content Marketing Manager

Natalie travaille avec l’équipe de marketing de contenu, élaborant des stratégies et autres actions pour assurer la croissance de la marque Fastly. Natalie a travaillé sur le contenu et la stratégie, en ciblant les publics techniques dans la sécurité et les logiciels, pour des entreprises comme Synopsys et Keysight Technologies.

  • Près de la moitié du web n’est pas humaine : dans le Threat Insights Report de Fastly

    David King, Natalie Griffeth

    Le Threat Insights Report de Fastly révèle que 49 % du trafic web est constitué de bots, dont 99 % sont indésirables. Découvrez comment faire évoluer votre stratégie relative aux bots pour gérer la sécurité et les coûts.

    Sécurité
    Informations sur le secteur
    Une illustration d'une main tenant un mégaphone avec des icônes de bouclier et de cadenas émettant un son fort

  • Meilleurs fournisseurs de CDN

    Natalie Griffeth

    Découvrez les meilleurs fournisseurs de CDN pour améliorer la vitesse, la sécurité et la scalabilité du site web. Comparez les meilleures plateformes comme Fastly, Cloudflare et Akamai pour trouver la solution adaptée à votre entreprise.

    CDN et distribution
    Une illustration d'une main tenant un mégaphone avec des icônes de bouclier et de cadenas émettant un son fort

  • API Security Features

    Natalie Griffeth

    Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation.

    Sécurité

  • Imperva Alternatives

    Natalie Griffeth

    Legacy WAFs can't keep up with modern apps. Discover Imperva alternatives like Fastly that offer developer-friendly, low-latency web application protection.

    Sécurité

  • Attaques par bourrage d'identifiants vs. attaques par force brute. Quelle est la différence ?

    Natalie Griffeth

    Découvrez la différence entre le bourrage d’identifiants et les attaques par force brute, leur fonctionnement et les meilleures pratiques pour empêcher le piratage de comptes et les accès non autorisés.

    Sécurité

  • Wikipédia demande aux entreprises d’AI d’« arrêter de scraper »

    Natalie Griffeth

    Wikipedia sévit contre le scraping par l'AI, invoquant la surcharge des serveurs et la perte de trafic. Découvrez pourquoi les éditeurs ripostent et se tournent vers le Bot Management.

    Sécurité
    Informations sur le secteur

  • La nouvelle liste du Top 10 de l’OWASP 2025 : ce qui a changé et ce que vous devez savoir

    Natalie Griffeth

    La liste du Top 10 de l’OWASP 2025 est arrivée ! Découvrez ce qui a changé, les deux nouvelles catégories, et comment sécuriser vos applications contre les menaces émergentes.

    Sécurité

  • Pouvons-nous faire confiance à l’IA ? Augmentation de l’adoption de l’IA dans l’AppSec malgré une supervision limitée

    Natalie Griffeth

    L’adoption de l’IA dans la sécurité des applications est en plein essor, mais la supervision, elle, est à la traîne. Découvrez le paradoxe entre confiance et risque, les faux positifs et l’avenir de l’IA en matière de sécurité des applications.

    Sécurité
    2 de plus

  • Meilleurs Content Delivery Networks pour le Bot Management

    Natalie Griffeth

    Comparez les meilleurs Content Delivery Network (CDN) pour le Bot Management. Découvrez comment les CDN bloquent les bots malveillants en périphérie grâce à l’analyse comportementale, au machine learning et à des contrôles en temps réel.

    CDN et distribution

  • Meilleures solutions de Bot Management 2025 - 2026

    Natalie Griffeth

    Découvrez les meilleures solutions de Bot Management pour stopper le scraping, le bourrage d’identifiants, l’utilisation abusive d’API et les attaques de bots pilotées par l’IA.

  • Enquête Fastly AppSec : IA et sécurité en 2025

    David King, Natalie Griffeth

    Découvrez l'enquête AppSec 2025 de Fastly sur l'impact de l'IA, les changements de budget et les tendances en matière de sécurité sur fond de bouleversements économiques. Obtenez des informations essentielles dès maintenant !

    Sécurité
    2 de plus
    Une illustration d'une fenêtre de navigateur sécurisée à l'intérieur d'une bulle bleue qui la protège des flèches rouges entrantes.