L’avenir des entreprises passe par leurs développeurs

En savoir plus
EntrepriseL’équipe à l’origine de meilleures expériences en ligneCarte réseauUne toute nouvelle architecture pour l’Internet d’aujourd’huiRelations avec les analystes du secteurDécouvrez ce que les analystes du secteur pensent de FastlyNouveautésAnnonces et informations récentesPlateformeLa plateforme qui rend les expériences numériques plus efficaces, plus rapides et plus sécuriséesTémoignages clientsDécouvrez comment les meilleures entreprises du Web réussissentÉvénementsRencontrez-nous lors d’un événementCarrièresRejoignez l’équipe qui crée un meilleur Internet

Plateforme Edge Cloud de Fastly

Voir tous les produits
Distribution de contenu (CDN)Proposez des expériences rapides et personnalisées à l’échelle mondialeStreaming en directProposez des expériences de streaming fluides et efficacesVidéos à la demande (VoD)Offrez d’incroyables expériences de vidéo à la demandeMedia Shield Optimisez les déploiements multi-CDNPackaging à la voléeConditionnez du contenu vidéo à la demande de manière dynamique et en temps réelImage OptimizerTraitement des images rapide et à la pointe de la technologieÉquilibreur de charge (load balancer)Contrôle granulaire des décisions de routageCryptage TLSSimplifiez la gestion du protocole Transport Layer Security (TLS)Origin Connect Connectez-vous directement à FastlyAdresses IPGérez facilement vos adresses IPHTTP/3 et QUICProtocoles modernesAPI de recherche de domainesRecherche instantanée et précise de noms de domaineObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de nouvelle générationSécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le mondeGestion des botsDétectez et neutralisez les attaques de botsProtection contre les attaques par déni de service distribuéAtténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuéesSécurité des APISécurisez vos points de terminaison d'APIProtection côté clientProtégez-vous contre les attaques côté clientGestion des bots d’IAEmpêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge ComputeMettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateursBases de données clé-valeurLa bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituelsWebsockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurerSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyEnterprise ServerlessLa plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits FastlyIAAccélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantiqueObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmableBénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.Serveur MCPUn contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

Des services exceptionnels pour des résultats exceptionnels

Voir tous les services
Services professionnelsNos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distributionServices de divertissement en directDes expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiencesPlans d’assistanceUne assistance hors pair de bout en boutCDN géréContrôle et flexibilité optimisésServices de sécurité gérésProtection des applications web gérée par des expertsAssistance clientL’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

Solutions numériques innovantes

Voir toutes nos solutions
Services de streamingProposez des streamings en direct et à la demande d’une qualité exceptionnelleMédias émergentsDes performances élevées pour les marques de médias émergentesÉdition numériqueJournalisme en temps réel avec des expériences de lecture amélioréesVente au détail et e-commerceDes expériences rapides et personnalisées à grande échelleServices financiersSécurité intégrée pour protéger les données clientsHaute technologieAdaptez instantanément vos performances au rythme de votre croissanceTourisme et hôtellerieDes expériences en ligne personnalisées pour vos invités et visiteursFormation en ligneProposez des formations sécurisées à grande échelleJeuxPropulsez vos joueurs vers la victoire grâce à des téléchargements de jeux ultra-rapides et sécurisésiGamingProposer des expériences de jeu rapides, sûres, ininterrompues et attrayantes en périphérie
Réduction des coûts associés à l’infrastructureRéduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisiblesOptimisation multicloudUnifiez et simplifiez vos ressources cloudConfiance des clientsEn savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confianceProtection de la vie privéeDécouvrez comment protéger les données de votre utilisateurTableau de bord de performance écologiqueConsultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

Donnez à chaque développeur les moyens de créer des expériences extraordinaires

Essayez Fastly gratuitement
DéveloppeursCréez quelque chose d’incroyable aujourd’huiProgramme Fast ForwardPour un Internet plus fiableOutils de développementDes outils de développement qui donnent un réel avantage aux équipesSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyCommunautéRejoignez des développeurs du monde entierS’inscrireCréez un compte développeur gratuit

Créez un Internet sûr, rapide et attrayant avec Fastly

Pourquoi s’associer à Fastly ?Proposez des expériences sûres, rapides et attrayantesPartenaires cloudDécouvrez les avantages d’associer Fastly à vos services cloudPartenaires de distributionAméliorez vos offres et capacités avec les produits FastlyPartenaires technologiques et d’intégrationDécouvrez notre réseau de partenaires
Connexion au portail des partenairesAccédez à toutes vos ressources de partenaires FastlyDevenez partenaireDéveloppez votre activité en revendant ou en recommandant des produits FastlyTrouvez un partenaireNous vous mettons en relation avec le partenaire le mieux adapté à vos besoins

Obtenez de l’aide avec Fastly

DocumentationTirez le meilleur parti de FastlyBibliothèque de ressourcesDécouvrir des feuilles de données, des rapports et plus encoreFastly AcademyFormation pratique sur les produits FastlyCentre d’apprentissageEn savoir plus sur les technologies InternetBlogNos dernières idées et réflexionsRecherche dans le domaine de la sécuritéUne sécurité renforcée grâce à la recherchePoint de vue de Fastly Découvrez des points de vue d’experts et des informations sur le secteur
Centre d’assistanceComment pouvons-nous vous aider ?Nous contacterContactez-nous dès aujourd’hui
Revenir au blog

Follow and Subscribe

Meilleurs Content Delivery Networks pour le Bot Management

Natalie Griffeth

Senior Content Marketing Manager

CDN et distribution

Le trafic généré par les bots représente une part de plus en plus importante du trafic internet, dont une partie est à caractère malveillant. À mesure que ces bots deviennent plus sophistiqués, les organisations peuvent se tourner vers le Content Delivery Network (CDN) pour aider à résoudre les problèmes liés au Bot Management. Parce que les CDN se situent directement dans le chemin du trafic des bots, où les attaques peuvent être détectées et atténuées avant qu’elles n’impactent les applications, la gestion des bots basée sur les CDN constitue une excellente solution pour les organisations souhaitant mieux contrôler le trafic des bots. Le Bot Management basée sur le Content Delivery Network (CDN) s’effectue en périphérie, ce qui permet de bloquer les bots malveillants avant qu’ils n’atteignent l’infrastructure d’origine. 

Ce guide présente les éléments clés à prendre en compte pour choisir le CDN le plus adapté. 

Qu’est-ce qui rend un Content Delivery Network efficace pour le Bot Management ?

Un Content Delivery Network est efficace pour le Bot Management lorsqu’il peut détecter avec précision l’automatisation malveillante à l’échelle, l’arrêter rapidement en périphérie, et ce sans affecter les utilisateurs réels ni les performances. Les CDN de bot management les plus efficaces partagent plusieurs caractéristiques clés :

Détection de bots basée en périphérie. Un CDN performant bloque les bots avant qu’ils n’atteignent votre serveur d’origine, en analysant le trafic en périphérie afin de réduire la charge, la latence et l’impact des attaques.

Analyse comportementale. Les bots modernes imitent les vrais navigateurs. Les meilleurs CDN utilisent :

  • Modèles de temporisation des requêtes

  • Comportement de la souris/du clavier

  • Flux de navigation

  • Anomalies d’interaction

Cela permet la détection de bots sophistiqués qui contournent les règles de base.

Classification précise des bots. Les meilleurs CDN peuvent distinguer :

  • Bots malveillants (scrapers, outils de bourrage d’identifiants, scalpers)

  • Bons bots (moteurs de recherche, outils de surveillance)

  • Automatisation inconnue (bots headless)

Cela réduit les faux positifs et protège le référencement naturel et les intégrations.

Réponse et contrôle en temps réel. Les meilleures plateformes permettent :

  • Blocage instantané, limitation du débit ou défis

  • Règles personnalisées par point de terminaison ou application

  • Visibilité en temps réel et ajustement

La vitesse est importante lors des attaques de bots actives.

Scalabilité sous attaque. Les attaques de bots arrivent souvent en rafales. Un bon CDN peut absorber des pics de trafic massifs sans baisse de performance ni temps d’arrêt.

Faible latence et transparence utilisateur. L’atténuation des bots devrait être invisible pour les utilisateurs légitimes, en réduisant la latence et en évitant les CAPTCHA ou les frictions inutiles.

Renseignements sur les menaces forts. L’accès à la réputation mondiale des adresses IP, aux bases de données d’empreintes et à la télémétrie d’attaque améliore la précision de la détection chez les clients.

Intégration avec les contrôles de sécurité. Les meilleurs CDN intègrent le Bot Management avec :

  • Règles WAF

  • Atténuation des attaques par déni de service distribué

  • Protection des API

  • Contrôles d’identité et d’accès

Cela crée une défense adaptative à plusieurs niveaux.

Observabilité et génération de rapports. Des tableaux de bord clairs, l’évaluation des bots et les logs permettent aux équipes de :

  • Comprendre le comportement des bots

  • Ajuster les politiques

  • Démontrer le retour sur investissement et l’efficacité des mesures de sécurité

Comment le CDN gère le Bot Management

  • Sécurité en périphérie  : ils inspectent le trafic au niveau de leurs points de présence (PoP) répartis sur le réseau avant qu’il n’atteigne votre serveur d’origine, ce qui permet de bloquer les menaces dès leur apparition.

  • Techniques de détection : utilisez le machine learning, l’analyse comportementale, la prise d’empreintes numériques et la correspondance de signatures pour repérer les modèles des bots.

  • Contrôles opérationnels : autoriser le blocage, le défi (avec des CAPTCHA) ou la limitation des bots malveillants, tout en gérant de bons bots pour optimiser les performances.

  • Intégration : les CDN s’intègrent souvent avec des services spécialisés de défense contre les bots pour une protection renforcée au-delà des fonctionnalités CDN standard.

Les critères à prendre en compte pour choisir une solution de Bot Management basée sur un Content Delivery Network 

Protection basée en périphérie
Une solution basée sur le CDN devrait arrêter les bots en périphérie avant qu’ils n’atteignent votre point d’origine, réduisant ainsi la charge et la latence.

Détection basée sur le comportement et le machine learning

Elle doit être capable d’identifier des bots sophistiqués grâce à l’analyse du comportement, à l’empreinte numérique et/ou au machine learning, et pas seulement des adresses IP ou des signatures.

Classification précise des bots
Elle doit être capable de distinguer clairement les bots malveillants des bots utiles (moteurs de recherche, outils de surveillance) afin de réduire au minimum les faux positifs.

Réponse et contrôle en temps réel
Elle doit permettre le blocage instantané, la limitation du débit ou les défis à mesure que le comportement des bots change.

Pile de sécurité intégrée
Elle doit fonctionner de manière transparente avec le pare-feu d’application web (WAF), la protection DDoS et la sécurité des API afin d’assurer une défense multicouche.

Scalabilité sous attaque
Elle doit gérer les pics de trafic et les attaques de bots à grande échelle sans baisse de performance.

Faible impact sur les utilisateurs légitimes
Elle doit permettre de lutter contre les bots avec un temps de latence minimal et d’éviter toute gêne inutile pour les véritables utilisateurs.

Visibilité et analytique
Elle doit fournir des informations claires sur l’activité des bots, les tendances et l’efficacité de l’atténuation.

Personnalisation et flexibilité des politiques
Elle doit permettre des règles précises par point de terminaison, type de trafic, ou niveau de risque.

Protection des API et du trafic mobile
Elle doit protéger les API et les points de terminaison mobiles, et pas seulement les pages web.

Meilleurs fournisseurs de CDN pour le Bot Management


Fastly

La solution de Bot Management de Fastly exploite son edge network hautes performances pour identifier et atténuer les menaces automatisées avant qu’elles n’atteignent votre infrastructure d’origine. En combinant l’inspection du trafic en temps réel, la détection basée sur le comportement et la logique programmable en périphérie, Fastly peut distinguer les bots malveillants des utilisateurs légitimes avec précision, protégeant les API, les ressources web et les applications dynamiques tout en préservant les performances et l’expérience utilisateur.

Capacités clés

  • Détection et application globales en périphérie. Bloque les bots en périphérie du réseau avant qu’ils n’atteignent leur point d’origine.

  • Analyse comportementale et des modèles. Détecte l’automatisation suspecte en utilisant la synchronisation des requêtes, le flux de navigation et d’autres signaux de comportement.

  • Logique en périphérie programmable. Les utilisateurs peuvent personnaliser les flux de travail de gestion des bots en utilisant Edge Compute.

  • Réponses en temps réel. Grâce au blocage instantané, à la limitation du débit ou à la vérification du trafic malveillant en fonction des conditions en temps réel.

  • Haute précision et faible nombre de faux positifs. Des contrôles fins permettent de différencier les bons bots des bots malveillants.

  • Performance évolutive sous charge. Fastly gère les pics de trafic et les attaques de bots sans nuire aux performances.

  • Observabilité et analyse. Les logs en temps réel et les indicateurs offrent une visibilité sur le comportement des bots et l’efficacité de l’atténuation.

  • API et protection du contenu dynamique.  Fastly applique des contrôles anti-bots aux API et au contenu en temps réel sans perturber la fonctionnalité.

Cloudflare

Le Bot Management de Cloudflare utilise une combinaison d’informations globales sur le trafic, de machine learning et de mesures d’application en périphérie pour détecter et atténuer en temps réel les automatisations malveillantes. En analysant les comportements, les empreintes numériques et les caractéristiques des requêtes à travers son vaste réseau mondial, Cloudflare peut distinguer avec précision le trafic de bots nuisible des utilisateurs légitimes et des crawlers utiles, protégeant ainsi les applications web, les API et le trafic mobile sans ralentir les performances.

Capacités clés

Détection des bots en périphérie. Cloudflare bloque les bots en périphérie du réseau avant qu’ils n’atteignent les serveurs d’origine.

Machine learning et analyse comportementale. Cloudflare utilise les schémas de trafic et l’empreinte numérique pour identifier des bots sophistiqués.

Évaluation des bots et des risques. Cloudflare attribue des scores de risque aux requêtes, permettant ainsi des réponses personnalisées.

Application en temps réel. Cloudflare bloque, soumet à des défis ou applique instantanément une limitation du débit au trafic des bots.

API et protection du trafic mobile. Cloudflare applique des contrôles des bots sur les points de terminaison web, API et applications.

Règles personnalisées et paramétrage des politiques. La solution propose des ensembles de règles détaillées par route, type de bot ou application.

Analyse et visibilité. Les tableaux de bord et les logs permettent d’obtenir des informations sur le volume du trafic des bots et l’impact de l’atténuation

Akamai

La solution de Bot Management d’Akamai s’appuie sur ses réseaux mondiaux pour identifier et neutraliser les automatisations malveillantes avant même qu’elles n’atteignent l’infrastructure d’origine. En combinant des renseignements mondiaux sur les menaces, l’analyse comportementale et le machine learning adaptatif, Akamai détecte avec précision et à grande échelle les activités complexes menées par des bots en grand nombre.

Capacités clés

  • Renseignement mondial sur les menaces. Exploite les données agrégées issues du vaste réseau d’Akamai pour assurer une détection de bot de haute précision.

  • Application stricte en périphérie. Bloque les bots malveillants avant qu’ils n’atteignent l’infrastructure d’origine, ce qui réduit la charge et les risques.

  • Réponses en temps réel et politiques personnalisées. Permet une atténuation instantanée et un paramétrage fin des règles par application ou point de terminaison.

  • Protection des API et du trafic mobile. Étend les contrôles des bots sur les canaux web, API et mobile.

  • Scalabilité pour un trafic à haut volume. Conçu pour gérer les pics de trafic, les événements mondiaux et les attaques de bots sans impact sur les performances.

  • Génération de rapports et analyse. Fournit des informations sur les schémas d’activité des bots, le trafic bloqué et l’efficacité des mesures de contrôle.

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront, l’offre CDN d’AWS, assure le Bot Management principalement grâce à son intégration avec AWS WAF et AWS Shield en périphérie. Bien que CloudFront se concentre sur la distribution de contenu mondial à faible latence, sa Bot Protection est assurée par la combinaison du filtrage du trafic en périphérie, de règles personnalisées et de renseignements sur les menaces au sein d’AWS WAF, bloquant l’automatisation malveillante avant qu’elle n’atteigne votre origine et réduisant la charge sur les systèmes back-end.

Capacités clés

Filtrage en périphérie via AWS WAF. Bloque le trafic malveillant aux emplacements de périphérie CloudFront avant qu’il n’atteigne les serveurs d’origine.

Ensembles de règles personnalisées. Vous pouvez définir des règles sur mesure pour identifier et limiter les comportements des bots.

Limitation du débit et régulation. Vous pouvez exercer un contrôle sur les taux de requêtes excessifs typiques des bots de « scraping » ou de bourrage d’identifiants.

Intégration avec AWS Shield. L’atténuation des attaques par déni de service distribué (DDoS) et la détection de bot assurent une protection multicouche.

Gestion centralisée de la sécurité AWS. Gérez les politiques des bots aux côtés du WAF, de Shield, d’IAM et des autres contrôles de sécurité AWS.

Tableau comparatif des capacités des fournisseurs 

Fonctionnalité de Bot Management

Fastly

Akamai

Cloudflare

Amazon CloudFront

Protection contre les bots en périphérie

Application complète en périphérie

Application complète en périphérie

Application complète en périphérie

Via AWS WAF + périphérie

Détection comportementale et machine learning

Signaux comportementaux + logique en temps réel

Un machine learning comportemental à la pointe du secteur

ML + empreinte numérique

Basé sur des règles + ML via WAF

Classification précise des bots

Score et logique personnalisés

Distinction entre les bons bots et les bots malveillants

Listes blanches et système de notation efficaces pour les bots

Paramétrage manuel des règles requis

Réponse en temps réel

Décisions instantanées en périphérie

Atténuation en temps réel

Atténuation en temps réel

En temps quasi réel

Pile de sécurité intégrée

WAF, DDoS, sécurité en périphérie

WAF, DDoS, sécurité d’entreprise

WAF, DDoS, Zero Trust

AWS Shield + WAF

Scalabilité sous attaque

Réaction rapide à grande échelle

Prouvé à l’échelle mondiale

Protection à l’échelle d’Internet

S’adapte avec AWS

Faible impact sur les utilisateurs légitimes

Un contrôle fin réduit les obstacles

Un réglage mature réduit les faux positifs

Défis progressifs

Dépend de la configuration

Visibilité et analyse

Logs en temps réel et observabilité

Génération de rapports d’entreprise

Tableaux de bord et informations

Visibilité native AWS

Personnalisation et flexibilité

Logique de périphérie très élevée

Axé sur l’entreprise

Règles flexibles

Limité sans versions personnalisées

Protection des API et des bots mobiles

API robuste et support dynamique

Support Enterprise

Bonne protection des API

Nécessite une configuration supplémentaire

Comment Fastly peut aider

Fastly Bot Management offre une visibilité et une protection approfondies des bots pour les environnements web modernes. La détection de bots sophistiquée de Fastly vous offre une visibilité précise de votre trafic de bots. Elle met à jour en continu une liste de bots vérifiés, analyse les signaux côté serveur et surveille les comportements côté client pour différencier avec précision les utilisateurs légitimes et les bots bienveillants des bots malveillants. Cela permet de repérer les bots les plus sophistiqués, de réduire les faux positifs et vous assure de pouvoir décider en toute confiance quels bots autoriser ou bloquer.

Prêt à commencer ?

Contactez-nous dès aujourd’hui
Parler à un expert