Omeed Nosrati est un leader de la mise sur le marché et du développement commercial chez Fastly, spécialisé dans les solutions SaaS et PaaS, la sécurité et la technologie en périphérie. Il aide les entreprises à stimuler leur croissance grâce à une stratégie technique solide, des ventes axées sur le client et l'adoption d'une plateforme évolutive. Omeed est passionné par la maximisation du potentiel des personnes et leur façon d'interagir avec la technologie.

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