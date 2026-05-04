Une excellente plateforme SaaS/PaaS a le pouvoir de stimuler la pénétration du marché et de maintenir des parts de marché en répondant aux exigences des clients. Le hic ? Une mauvaise expérience SaaS/PaaS peut nuire à l'image de marque et entraîner la perte de clients.

La performance est au cœur de l'expérience client. Elle influe sur l'adoption, la fidélisation, les parts de marché et la confiance envers la marque. Sans CDN, les entreprises SaaS/PaaS ont du mal à atteindre l'échelle, la sécurité et la distribution nécessaires pour offrir des expériences web rapides, sécurisées et résilientes. Pourtant, tous les CDN ne se valent pas lorsqu'il s'agit de prendre en charge les plateformes SaaS/PaaS en tenant compte de leurs caractéristiques.

Dans cet article, nous passerons en revue les éléments à prendre en compte lors de la sélection d'un CDN pour une entreprise SaaS/PaaS.

La concurrence et la croissance axée sur le produit renforcent les enjeux

La concurrence entre les fournisseurs SaaS/PaaS est devenue féroce. La capacité d'une plateforme SaaS/PaaS non seulement à accompagner ses clients, mais aussi à stimuler l'adoption par les clients, est devenue un principe majeur de la croissance axée produit.

La plupart des entreprises SaaS et PaaS utilisent une solution CDN pour distribuer leur contenu, créer de l'efficacité au sein de leur pile via la mise en cache globale et sécuriser l'accès à la plateforme grâce aux technologies WAF. Ces caractéristiques essentielles d'un CDN sont devenues un prérequis incontournable pour le SaaS/PaaS.

Ce dont les plateformes SaaS/PaaS modernes ont besoin dans un CDN

Quand il s'agit de prendre en charge la diversité des plateformes SaaS/PaaS alors qu'elles se disputent la première place dans leur secteur, tous les CDN ne se valent pas.

Voici ce dont les fournisseurs modernes de SaaS/PaaS ont besoin en matière de CDN :

Empreinte mondiale pour la distribution d'actifs web et flexibilité pour prendre en charge des volumes variables d'appels d'API et de réponses afin d'optimiser la latence et de réduire le coût total de possession

Mise en cache des ressources web telles que CSS, JavaScript, images, HTML, etc., et la capacité à purger/invalider le contenu mis en cache, rapidement et facilement

Meilleure réduction de la latence possible par rapport aux utilisateurs finaux se connectant au serveur d'origine et par rapport aux autres CDN

La sécurité basée sur un WAF pour garantir que les clients SaaS/PaaS et les serveurs d'origine SaaS/PaaS sont bien protégés contre les acteurs malveillants. Un bon WAF présente un niveau très faible de faux positifs pour permettre aux utilisateurs finaux d'effectuer des transactions sans friction et réduire les frais généraux opérationnels de la gestion des exclusions

Pour aller encore plus loin, les fournisseurs de SaaS/PaaS peuvent tirer parti de l'extensibilité et de la polyvalence des partenaires de distribution (CDN) qu'ils ont choisis, non seulement pour distribuer, mettre à l'échelle et protéger, mais aussi pour améliorer et étendre les fonctionnalités qu'ils mettent à la disposition de leurs clients.

Étendre les capacités SaaS/PaaS en périphérie avec Fastly

Fastly fournit le réseau en périphérie le plus vaste et le plus extensible de la planète (532 To/s au moment de la rédaction en avril 2026). La plateforme offre une approche unique de l'architecture de serveur et de réseau, ce qui permet aux fournisseurs de SaaS/PaaS d'atteindre les objectifs d'efficacité promis par un CDN. De plus, Fastly permet aux fournisseurs de SaaS/PaaS de s'appuyer sur la couche CDN pour offrir à leurs clients de nouvelles fonctionnalités afin de s'assurer qu'ils sont dans la meilleure position possible pour être compétitifs.

Fastly utilise Varnish comme « moteur de mise en cache » et met le VCL (Varnish Configuration Language) à la disposition des clients afin de leur permettre de mettre en œuvre leur propre dynamique requête/réponse personnalisée. Pour les offres SaaS/PaaS, cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de fermer les requêtes au serveur d'origine pour proposer des interactions réactives à leurs utilisateurs finaux. Avantage supplémentaire : Fastly émet des informations sur les données qui reflètent très fidèlement les données first-party. La plateforme agit véritablement comme une extension des applications SaaS/PaaS jusqu'à la périphérie.

Conçue pour l'Internet moderne

L'architecture de serveur et de réseau de Fastly a été conçue pour l'Internet moderne et la topologie de réseau mondiale d'aujourd'hui. Au lieu d'avoir de petits emplacements de POP un peu partout en tant que proxy inverse (chaque CDN est un proxy inverse), il vaut mieux avoir de très grands POP dans des emplacements stratégiques où nous observons une forte variance des requêtes sur une période plus courte. Cela permet à nos caches de monter en température plus rapidement et d'expulser le contenu moins facilement en raison de la haute densité de cache que nous obtenons grâce à notre architecture de serveur. Fastly offre également la possibilité de purger/invalider le cache global en 150 ms au niveau mondial au 95e centile, ce qui permet aux plateformes SaaS/PaaS fortement axées sur les API de mettre en cache autant que possible. Pour faciliter la purge/l'invalidation du cache, Fastly propose aux opérateurs plusieurs méthodes de purge (notamment une purge basée sur l'API).

En matière d'optimisation de la latence, les principes fondamentaux de conception de Fastly sont spécifiquement architecturés pour des performances maximales. Les serveurs de cache sont tous équipés de SSD avec une énorme quantité de RAM dans chaque boîtier. Chaque nœud de cache regorge d'optimisations « sous le capot » telles que des tables de recherche client pour nos SSD, l'optimisation de la pile TCP, l'absence de routeurs dans notre réseau et même la réécriture de noyaux Linux afin de ne rien laisser au hasard pour offrir une distribution rapide à nos clients. Côté réseau, Fastly maintient des connexions persistantes avec le serveur d'origine, écrit sa propre pile de négociation TLS, entretient son propre réseau de fournisseurs de transit de niveau 1 et d'accords de peering et a mis en œuvre un code personnalisé important pour garantir que le réseau puisse « s'auto-réparer » et « s'auto-optimiser ».

Repenser la sécurité : réduire les faux positifs avec NGWAF

Chaque WAF (à l'exception de NGWAF de Fastly) utilise la correspondance regex pour repérer les mots-clés et bloquer les requêtes qui les contiennent. Cela se traduit par un nombre élevé de faux positifs, ce qui signifie que les interactions des utilisateurs finaux sont également bloquées. Cette dynamique enlise les opérateurs d'outils WAF hérités dans la gestion des exclusions/politiques.

L'approche de Fastly en matière de WAF repose sur une technologie propriétaire appelée Smartparse, qui effectue une analyse lexicale de la charge utile de chaque requête. Si cette analyse révèle un exécutable, Fastly le bloque. Fastly offre également la possibilité de surveiller les politiques d'atténuation proposées. Les opérateurs n'ont pas besoin d'être en mode Blocage ou Journal : ils peuvent également observer pour tester l'efficacité des politiques d'atténuation proposées à l'aide des signaux. Cela permet aux opérateurs de Fastly de maintenir une stratégie d'atténuation de référence solide et d'ajouter de nouvelles politiques de sécurité uniquement en cas de besoin.

Plus de 86 % des clients WAF de Fastly utilisent NGWAF en mode de blocage, ce qui constitue une raison majeure pour laquelle Fastly a reçu le prix Gartner Peer Insights Security Customer Choice pendant 7 années consécutives.

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