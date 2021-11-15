Simon Wistow
VP Strategic Initiatives, Fastly
Pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel
Découvrez pourquoi le blocage de trafic de précision surpasse le blocage IP traditionnel. Découvrez comment les contrôles de couche 7, l'edge, la validation de jetons et la sécurité en temps réel réduisent le piratage sans gêner les utilisateurs légitimes
Contrôlez et monétisez votre contenu avec la norme RSL
Les bots d’indexation d'IA parcourent le web, ignorant souvent les règles et coûtant des ressources aux éditeurs. La nouvelle norme RSL vous permet de bloquer, d'autoriser ou même de facturer l'IA pour l'accès à votre contenu. Voici comment ça fonctionne.
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Company culture in a hybrid work environment
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