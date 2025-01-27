Nouvel environnement de staging de Fastly : testez en toute confiance, déployez en toute simplicité

Disponible dès aujourd’hui, l’environnement de staging de Fastly vous permet de tester vos configurations CDN et Compute sans effort d’un simple clic avant qu’elles ne soient mises en service. Vous pouvez avoir l’esprit tranquille en ayant une confiance totale dans vos déploiements, en vous assurant des performances sans faille et en gagnant du temps lors de la résolution des problèmes.

Comment en sommes-nous arrivés ici ?

Lorsque Fastly a été lancé, en 2011, l’un de ses principes directeurs était "l’instantanéité" et ça l’est toujours.

À l’époque, avec les autres CDN, la mise à jour du contenu pouvait prendre des heures, à moins que vous ne payiez un supplément pour bénéficier d’un nombre limité de « purges rapides » qui pouvaient se faire en quelques minutes. Encore aujourd’hui, plus de 10 ans après avoir publié un article de blog détaillant la conception de notre système de purge, aucun autre CDN n’arrive à l’égaler .

Les journaux et les indicateurs vous étaient envoyés par FTP toutes les 24 heures (pas FTPS ou SFTP, simplement par FTP non sécurisé) et le déploiement d’une modification de configuration pour votre CDN pouvait prendre des heures, ce qui rendait chaque modification risquée, car vous ne pouviez pas savoir si quelque chose avait mal tourné et vous ne pouviez pas le corriger si c’était le cas. C’est pourquoi chaque déploiement de Fastly a été versionné. Lorsqu’une modification était déployée en production, elle était verrouillée de manière immuable dans notre base de données, de sorte que nos clients, ou nous-mêmes si nécessaire, pouvions revenir en arrière en quelques secondes.

Et cela a fonctionné incroyablement bien pendant plus d’une décennie. Les clients étaient ravis de la puissance et de la flexibilité que cela leur apportait. Tout comme la présentation phare de John Allspaw et Paul Hammond sur DevOps lors de la conférence Velocity 2009 " 110+ Deploys Per Day: Dev and Ops Cooperation at Flickr" (Plus de 10 déploiements par jour : coopération entre développeurs et opérations chez Flickr), la capacité à effectuer de nombreux changements rapides a permis de préserver la sécurité de nos clients, car chaque modification était facile à comprendre, à tester isolément et à annuler en cas de problème ou, plus souvent, à corriger et à redéployer.

Les clients nous ont intégrés à leurs pipelines et architectures CI/CD, en utilisant Chef et Terraform ou des hooks d’API personnalisés. Ils ont créé des systèmes de gestion de fonctionnalités dans nos scripts exécutés à la périphérie du réseau et ont effectué des tests Canary et des déploiements progressifs.

Mais on a commencé à nous demander de fournir un environnement de staging intégré. Il s’agissait souvent de très grands clients qui comptaient sur Fastly pour des événements majeurs, des promotions importantes, des lancements de produit, etc.

Qu’est-ce que l’environnement de staging de Fastly ?

Concernant la manière dont nous souhaitions créer l’environnement de staging, une chose était claire : nous ne voulions pas limiter les tests à des PoP de staging ou à un réseau de staging distinct. Nous voulions que notre environnement de staging soit le plus proche possible de l’environnement de production afin que vous ne fassiez pas les tests dans différentes régions sur du matériel différent avec des latences différentes.

Conformément à notre principe directeur de "l’instantanéité", nous voulions que tout fonctionne sans que vous, chers clients, ayez à changer quoi que ce soit.

Pas de domaine de staging (sauf si vous le souhaitez), de service pinning, de conformité régionale, de PCI, de certificats TLS, de protection DDoS... tout devait fonctionner parfaitement.

Et c’est ce que nous avons lancé : une solution où tout fonctionne, tout simplement. Un travail considérable se déroule en arrière-plan, mais côté utilisateur, il suffit d’appuyer sur le bouton "stage" (ou d’appeler l’API ou d’exécuter la commande CLI) pour que tout se fasse automatiquement. Aucune modification de code n’est nécessaire, pas de "if" (staging) { … } dans votre code.

Bientôt, vous pourrez effectuer des déploiements Canary (également appelés déploiements vert/bleu ou déploiements progressifs) où vous migrerez lentement vos clients actifs vers une nouvelle version.

Comme toujours, tout ce que nous avons construit s’inscrit dans la philosophie de notre plateforme : nous construisons les composants et les composants nous permettent, et vous permettent, de construire d’autres choses en s’appuyant sur la plateforme.

Gagnez en tranquillité d’esprit, assurez-vous des performances sans faille et gagnez du temps lors de la résolution des problèmes en utilisant l’environnement de staging de Fastly dès aujourd’hui. Comme toujours, si vous avez des questions, des suggestions, des demandes de fonctionnalités ou des commentaires, n’hésitez pas à nous contacter.