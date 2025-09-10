Contrôlez et monétisez votre contenu avec la norme RSL

L’avenir des entreprises passe par leurs développeurs

En savoir plus
EntrepriseL’équipe à l’origine de meilleures expériences en ligneCarte réseauUne toute nouvelle architecture pour l’Internet d’aujourd’huiRelations avec les analystes du secteurDécouvrez ce que les analystes du secteur pensent de FastlyNouveautésAnnonces et informations récentesPlateformeLa plateforme qui rend les expériences numériques plus efficaces, plus rapides et plus sécuriséesTémoignages clientsDécouvrez comment les meilleures entreprises du Web réussissentÉvénementsRencontrez-nous lors d’un événementCarrièresRejoignez l’équipe qui crée un meilleur Internet

Plateforme Edge Cloud de Fastly

Voir tous les produits
Distribution de contenu (CDN)Proposez des expériences rapides et personnalisées à l’échelle mondialeStreaming en directProposez des expériences de streaming fluides et efficacesVidéos à la demande (VoD)Offrez d’incroyables expériences de vidéo à la demandeMedia Shield Optimisez les déploiements multi-CDNPackaging à la voléeConditionnez du contenu vidéo à la demande de manière dynamique et en temps réelImage OptimizerTraitement des images rapide et à la pointe de la technologieÉquilibreur de charge (load balancer)Contrôle granulaire des décisions de routageCryptage TLSSimplifiez la gestion du protocole Transport Layer Security (TLS)Origin Connect Connectez-vous directement à FastlyAdresses IPGérez facilement vos adresses IPHTTP/3 et QUICProtocoles modernesAPI de recherche de domainesRecherche instantanée et précise de noms de domaineObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de nouvelle générationSécurité moderne des applications Web et des API, partout dans le mondeGestion des botsDétectez et neutralisez les attaques de botsProtection contre les attaques par déni de service distribuéAtténuation automatisée des attaques perturbatrices et distribuéesSécurité des APISécurisez vos points de terminaison d'APIProtection côté clientProtégez-vous contre les attaques côté clientGestion des bots d’IAEmpêcher les bots d’IA de copier le contenu d’un site web
Edge ComputeMettez vos applications en périphérie : notre plateforme instantanée vous aide à créer des expériences exceptionnelles pour vos utilisateursBases de données clé-valeurLa bases de données clé-valeur la plus rapide du marché et aussi facile à utiliser que vos outils de base de données habituelsWebsockets &amp; Fanout Une messagerie en temps réel, à l’échelle mondiale, entièrement personnalisable et facile à configurerSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyEnterprise ServerlessLa plus puissante de toutes les plateformes sans serveur, basée sur des normes ouvertes et intégrée à la suite complète de produits FastlyIAAccélérez vos charges de travail d’IA et gagnez en efficacité grâce à la mise en cache sémantiqueObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCache programmableBénéficiez d'un accès programmatique complet au même système légendaire de mise en cache qui alimente notre CDN.Serveur MCPUn contrôle alimenté par l'IA pour vos services Fastly.
Logging en temps réelDiffusez et analysez des journaux en temps réelEdge ObserverAnalysez les données de trafic en direct et historiquesDomain InspectorÉvalue les informations au niveau du domaineOrigin InspectorConsultez des informations complètes, de l’origine jusqu’à la périphérieAlertesCréez des notifications pour les métriques de serviceLog Explorer &amp; InsightsInteragissez avec des informations exploitables

Des services exceptionnels pour des résultats exceptionnels

Voir tous les services
Services professionnelsNos experts vous aident à migrer ou optimiser votre service de distributionServices de divertissement en directDes expériences de streaming en direct qui s’adaptent à vos audiencesPlans d’assistanceUne assistance hors pair de bout en boutCDN géréContrôle et flexibilité optimisésServices de sécurité gérésProtection des applications web gérée par des expertsAssistance clientL’assistance Fastly se tient à vos côtés pour développer vos activités

Solutions numériques innovantes

Voir toutes nos solutions
Services de streamingProposez des streamings en direct et à la demande d’une qualité exceptionnelleMédias émergentsDes performances élevées pour les marques de médias émergentesÉdition numériqueJournalisme en temps réel avec des expériences de lecture amélioréesVente au détail et e-commerceDes expériences rapides et personnalisées à grande échelleServices financiersSécurité intégrée pour protéger les données clientsHaute technologieAdaptez instantanément vos performances au rythme de votre croissanceTourisme et hôtellerieDes expériences en ligne personnalisées pour vos invités et visiteursFormation en ligneProposez des formations sécurisées à grande échelleJeuxPropulsez vos joueurs vers la victoire grâce à des téléchargements de jeux ultra-rapides et sécurisésiGamingProposer des expériences de jeu rapides, sûres, ininterrompues et attrayantes en périphérie
Réduction des coûts associés à l’infrastructureRéduisez vos dépenses cloud tout en les rendant plus prévisiblesOptimisation multicloudUnifiez et simplifiez vos ressources cloudConfiance des clientsEn savoir plus sur les initiatives de Fastly pour instaurer une relation de confianceProtection de la vie privéeDécouvrez comment protéger les données de votre utilisateurTableau de bord de performance écologiqueConsultez votre consommation d'électricité et vos émissions de GES pour la plateforme Fastly

Donnez à chaque développeur les moyens de créer des expériences extraordinaires

Essayez Fastly gratuitement
DéveloppeursCréez quelque chose d’incroyable aujourd’huiProgramme Fast ForwardPour un Internet plus fiableOutils de développementDes outils de développement qui donnent un réel avantage aux équipesSDK pour développeursProgrammez les mêmes services que nous utilisons pour créer les produits FastlyCommunautéRejoignez des développeurs du monde entierS’inscrireCréez un compte développeur gratuit

Créez un Internet sûr, rapide et attrayant avec Fastly

Pourquoi s’associer à Fastly ?Proposez des expériences sûres, rapides et attrayantesPartenaires cloudDécouvrez les avantages d’associer Fastly à vos services cloudPartenaires de distributionAméliorez vos offres et capacités avec les produits FastlyPartenaires technologiques et d’intégrationDécouvrez notre réseau de partenaires
Connexion au portail des partenairesAccédez à toutes vos ressources de partenaires FastlyDevenez partenaireDéveloppez votre activité en revendant ou en recommandant des produits FastlyTrouvez un partenaireNous vous mettons en relation avec le partenaire le mieux adapté à vos besoins

Obtenez de l’aide avec Fastly

DocumentationTirez le meilleur parti de FastlyBibliothèque de ressourcesDécouvrir des feuilles de données, des rapports et plus encoreFastly AcademyFormation pratique sur les produits FastlyCentre d’apprentissageEn savoir plus sur les technologies InternetBlogNos dernières idées et réflexionsRecherche dans le domaine de la sécuritéUne sécurité renforcée grâce à la recherchePoint de vue de Fastly Découvrez des points de vue d’experts et des informations sur le secteur
Centre d’assistanceComment pouvons-nous vous aider ?Nous contacterContactez-nous dès aujourd’hui
Revenir au blog

Follow and Subscribe

Contrôlez et monétisez votre contenu avec la norme RSL

Simon Wistow

VP Strategic Initiatives, Fastly

CDN et distributionProduit
Illustration d'un clavier avec un levier au centre et une main poussant le levier vers l'avant

Il est impossible de ne pas avoir remarqué le changement fondamental qui s'est opéré ces dernières années dans la manière dont le contenu est produit et consommé sur le Web. Quelle que soit votre opinion sur le sujet, l'IA semble être un thème de conversation omniprésent, avec d'un côté les maximalistes de l'IA, les évangélistes de l'AGI et les passionnés, et de l'autre les sceptiques, les détracteurs et les adeptes de la théorie de l'apocalypse robotique.

La vérité se trouve probablement quelque part au milieu. Mais une chose est sûre : le débat sur le rôle des Scrapers (bots d'exploration) et des Crawlers (bots d'indexation) et sur l'utilisation des données qu'ils collectent est indéniable.

Tout d’abord, il y a la question très légitime de la violation du droit d’auteur. Dans quelle mesure les grands modèles de langage sont-ils une source de transformation ? Comme l'a dit un jour Pablo Picasso avec humour, « les bons artistes copient, les grands artistes volent », et il est difficile de nier que l'histoire de l'art a été alimentée par la réinvention et la réinterprétation des inspirations de nos prédécesseurs. Retracer la lignée de toute forme d'art montre une évolution constante au fil des générations. Et, à plus petite échelle, combien de jeunes artistes ont commencé par copier leurs images ou bandes dessinées préférées ? Combien de groupes ont commencé en faisant des reprises de leurs chansons préférées ? 

Cependant, cela reste distinct. Récupérer du contenu pour le transformer mécaniquement et mathématiquement en une copie conforme ne ressemble pas à un hommage ; cela s'apparente davantage, d'un point de vue émotionnel, à du vol. 

Par ailleurs, ces mêmes bots d'indexation ont souvent un comportement inapproprié : ils ignorent les normes bien établies telles que robots.txt, prennent des mesures pour dissimuler leurs adresses IP et soumettent les sites à des requêtes répétées [1, 2, 3]. De plus, le trafic est plus coûteux : Wikipédia indique que, bien que les bots représentent 35 % de l'ensemble du trafic, ils consomment 65 % de toutes les ressources.   

Cela semble inéquitable et injuste, et de nombreuses personnes, même celles qui sont enthousiastes à l'égard de l'IA, estiment qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour rétablir l'équilibre.

Découvrez la norme RSL (Really Simple Licensing). Il s'agit d'un format de document ouvert, basé sur XML, permettant de définir les conditions d'utilisation et de licence des contenus lisibles par machine pour les ressources numériques, notamment les sites Web, les pages Web, les livres, les vidéos, les images, la musique et les données propriétaires.

Elle est conçue pour fournir un format standard lisible par machine permettant aux éditeurs, auteurs et développeurs d'applications de définir facilement les conditions de licence et d'utilisation afin que les utilisateurs et les robots puissent utiliser les ressources numériques pour la formation en IA, la recherche sur le Web et d'autres applications à l'aide d'accords de licence et de redevances standardisés, ainsi qu'un mécanisme permettant aux clients d'obtenir automatiquement une licence et de payer pour un accès légal aux ressources numériques.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Au fond, la norme RSL est très simple et ne nécessite que deux composants, dont l'un est facultatif. 

Le premier est un fichier de licence, défini en XML. Vous pouvez ensuite indiquer le fichier soit dans votre robots.txt

License: https://your-website.com/license.xml

Soit en tant qu'en-tête de réponse HTTP

Link: https://your-website.com/license.xml; rel="license"; 
type="application/rsl+xml"


Soit en l'intégrant ou en le liant à divers formats de fichiers. 

Le fichier de licence vous donne ensuite un contrôle total sur la manière dont votre contenu est consommé. Cela peut être aussi simple que de demander une attribution via Creative Commons

<rsl xmlns="https://rslstandard.org/rsl">
  <content url="/">
    <license>
      <payment type="attribution">
        <standard>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</standard>
      </payment>
    </license>
  </content>
</rsl>


Ou vous pouvez autoriser les bots d'IA à s'entraîner gratuitement sur votre contenu 

<rsl xmlns="https://rslstandard.org/rsl">
  <content url="/">
    <license>
      <permits type="usage">ai</permits>
    </license>
  </content>
</rsl>


Ou, inversement, l'interdire

<prohibits type="usage">ai</prohibits>

Ou si vous souhaitez facturer l'accès, c'est là que le deuxième composant optionnel entre en jeu et que les choses se compliquent quelque peu.

Montrez-moi l'argent

Autoriser ou refuser aux bots l'accès à votre contenu est une chose, mais que faire si vous souhaitez que votre contenu soit indexé, tout en étant rémunéré pour cela ? RSL vous offre la solution.

Vous avez trois options : abonnement, achat ou redevance, et vous bénéficiez d'une grande flexibilité dans la manière dont celles-ci sont négociées. Encore une fois, tout est géré à partir du fichier de licence. 

Par exemple, vous pourriez exiger une souscription provenant d'un formulaire de contact sur votre site.

<license>
  <permits type="usage">ai</permits>
  <payment type="subscription">
    <custom>https://your-website.com/contact-form.html</custom>
  </payment>
</license>

Ou vous pouvez indiquer au bot combien le contenu va lui coûter

<content url="/videos" server="https://example-server.org/api">
  <license>
    <payment type="purchase">
      <amount currency="USD">10</amount>
    </payment>
  </license>
</content>

Cela nécessite un serveur de licences. Ils peuvent être hébergés n'importe où ou fournis par le RSL Internet Collective. Les serveurs de licences permettent également d'obtenir une clé de décryptage pour toute personne disposant d'une licence.

<content url="https://example.com/books/example_book.epub.aes" 
         encrypted="true" server="https://example-server.org/api">
  <license>
    <permits type="usage">ai</permits>
    <payment type="royalty">
      <standard>https://rslcollective.org/license</standard>
    </payment>
  </license>
</content>

Est-il déjà possible de l'intégrer à Fastly ?

Bien sûr ! 

Vous trouverez ci-dessous la procédure pour implémenter une version très simple en VCL, mais cela devrait être tout aussi facile à réaliser sur Compute en JavaScript, Go et Rust.

Tout d'abord, dans le menu Contenu, veuillez créer un nouvel en-tête de réponse qui fournit un lien vers votre fichier de licence.

Pas le {" "} autour de Source. Il s'agit de la syntaxe VCL permettant d'utiliser des guillemets dans les chaînes.

Ensuite, toujours dans Contenu, créez une réponse (vous devrez cliquer sur « Définir une réponse avancée »). Dans ce panneau, créez une condition qui vérifie si l'URL est license.xml.

Veuillez ensuite remplir le reste de la réponse avec la licence que vous souhaitez. Ici, j'ai choisi une licence d'attribution.

Et le tour est joué. Enregistrez cela et déployez votre service.

Pour approfondir

À l'avenir, nous allons renforcer l'intégration afin de faciliter encore davantage son utilisation. Cependant, nous souhaitons vous offrir la possibilité de l'essayer par vous-même.

Il convient de noter. Il existe diverses autres normes qui sont proposées à différents stades d'achèvement et d'ouverture. En général, nous préférons travailler avec un processus de normes ouvertes plutôt que de proposer des mécanismes similaires mais propriétaires, mais nous fournirons également de la documentation et des intégrations avec d'autres fournisseurs si ceux-ci s'avèrent populaires. 

Pour en savoir plus sur la manière dont la rémunération s'intègre dans l'avenir des droits sur le contenu, consultez notre blog : Why Paying Copyright Holders for AI Training is Essential (Pourquoi il est essentiel de rémunérer les détenteurs de droits d'auteur pour l'entraînement de l'IA).

Prêt à commencer ?

Contactez-nous dès aujourd’hui
Parler à un expert