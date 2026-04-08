Guy Nir è Product Manager presso Fastly e lavora nel team Access and Identity, oltre a sviluppare funzionalità di base della piattaforma. Guida inoltre la collaborazione di Fastly con Google per l'iniziativa sui tag proprietari. Al di fuori del lavoro, Guy ama trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e si mantiene attivo praticando sci, corsa, ciclismo e nuoto.

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