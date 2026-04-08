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Guy Nir
Product Manager
Guy Nir è Product Manager presso Fastly e lavora nel team Access and Identity, oltre a sviluppare funzionalità di base della piattaforma. Guida inoltre la collaborazione di Fastly con Google per l'iniziativa sui tag proprietari. Al di fuori del lavoro, Guy ama trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici e si mantiene attivo praticando sci, corsa, ciclismo e nuoto.
Fastly abilita il tag di prima parte per gli inserzionisti Google
Fastly Ad Tag Gateway consente una misurazione resiliente e proprietaria per gli inserzionisti Google. Ripristina la visibilità, garantisci la conformità e ottieni fino al 14% di incremento dei segnali pubblicitari.