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Fastly abilita il tag di prima parte per gli inserzionisti Google

Guy Nir

Product Manager

PiattaformaCDN &amp; distribuzioneProdottoClienti

I progressi tecnologici stanno creando nuove basi per la pubblicità digitale, con la privacy al centro. Collegare i clic sugli annunci e le conversione può diventare difficile con l’evoluzione del panorama digitale, lasciando i professionisti del marketing con un’attribuzione incompleta e meno fiducia nelle prestazioni delle campagne.

Per contribuire ad affrontare questo cambiamento, stiamo introducendo Fastly Ad Tag Gateway, sviluppato in collaborazione con Google, per supportare il gateway tag di Google per gli inserzionisti. Insieme, stiamo consentendo agli inserzionisti di pubblicare tag dai propri dominio. Questo ripristina la visibilità delle misurazioni e può portare a un aumento del 14% dei segnali osservati* per gli inserzionisti che configurano il gateway del tag Google.

Questa collaborazione si basa sulla lunga storia di Fastly di collaborazione con Google nei settori delle prestazioni, della sicurezza e delle tecnologie che migliorano la privacy.

Il divario di misurazione

Le nuove protezioni sono fondamentali per la privacy degli utenti, ma compromettono la capacità delle aziende di prosperare

Quando i segnali vengono persi:

  • Il ritorno sull'investimento diventa più difficile da misurare

  • Lo scambio di valore del web aperto è indebolito

  • L'ottimizzazione delle campagne rallenta e le lacune nei report compromettono la fiducia

  • Aumentano le pressioni normative

Senza una strategia di tag proprietaria, gli inserzionisti devono affrontare una perdita di solidità dei dati, con il rischio di una visibilità ridotta sulle conversione degli annunci e un impatto sul potenziale ricavo.

Pubblico di destinazione

Per colmare il gap di misurazione è necessaria una strategia unificata che consenta al marketing di ottimizzare e permetta all’ingegneria di mantenere il controllo. Fastly Ad Tag Gateway è progettato per i team chiave responsabili sia del successo delle campagne sia dell'infrastruttura sottostante.

  • Professionisti del marketing

  • Amministratori web e ingegneri di piattaforma

  • Devi essere un cliente della Rete di distribuzione dei contenuti Fastly e richiedere una configurazione di Google Ads.

Come funziona Fastly Ad Tag Gateway

Fastly Ad Tag Gateway consente agli inserzionisti di instradare il traffico dei tag Google attraverso i propri dominio utilizzando la piattaforma edge di Fastly.

Invece di caricare i tag in un contesto di terze parti, le richieste vengono servite da un percorso controllato dal cliente (ad esempio, yourdomain.com/metrics). Fastly inoltra quindi in modo sicuro tali richiesta all'endpoint di misurazione di Google tramite il routing smart proxy. Questo crea un flusso di dati più diretto e trasparente. Poiché il traffico proviene dal dominio dell’inserzionista, opera in un contesto di prima parte, migliorando la resilienza del segnale. Questo rappresenta un approccio architettonico lungimirante, che utilizza principi che migliorano la privacy per costruire una base più solida per la misurazione.

Funzionalità principali

  • Instradamento proprietario ai bordi della rete: definisci un percorso (come /a1b2c3) che Fastly instrada verso gli endpoint di Google preservando la proprietà del dominio e le aspettative di conformità del browser.

  • Autorizzazione e onboarding sicuri: i marketer avviano la configurazione tramite l'interfaccia di Google, quindi Fastly gestisce la configurazione del backend utilizzando flussi OAuth sicuri, verificando l'accesso al dominio e stabilendo automaticamente il routing.

  • Controllo granulare della configurazione: Gli amministratori web possono controllare sottodomini, regole di inserimento e percorsi di instradamento. Gli endpoint di convalida consentono ai team di confermare la configurazione prima dell'attivazione del prodotto.

Dati proprietari, privati per progettazione

L'aggiornamento dei tag per l'esecuzione dal tuo dominio ti offre un controllo più forte sulla tua infrastruttura di tag. Sebbene la tecnologia sia nuova, i principi di fondo della trasparenza e del controllo dell’utente rimangono costanti. Questo approccio aiuta a raggiungere gli obiettivi di conformità senza sacrificare la visibilità sulle conversione degli annunci.

Utilizzando le tecnologie che migliorano la privacy (PET), puoi bilanciare le esigenze di misurazione con la privacy dell’utente, rafforzando il tuo approccio alla privacy e mantenendo i dati sulle prestazioni necessari per valutare efficacemente le campagne. Le organizzazioni possono rafforzare il proprio approccio alla privacy e mantenere i dati sulle prestazioni di cui hanno bisogno per valutare efficacemente le campagne. E una privacy più forte non deve per forza significare prestazioni più deboli.

Pensato per il futuro

La nostra collaborazione con Google è un passo importante per aiutare gli inserzionisti ad adattarsi a un internet incentrato sulla privacy.

Crea inoltre una base scalabile per integrazione adtech più ampie in futuro, ampliando le capacità di misurazione e mantenendo al contempo una solida posizione in materia di privacy. Le architetture first-party svolgeranno un ruolo fondamentale nel ripristinare la visibilità, rafforzare la conformità e sbloccare prestazioni sostenibili della pubblicità digitale.

Per saperne di più sul routing di Google Tag Gateway con Fastly Ad Tag Gateway, consulta la nostra documentazione su come iniziare.

*  Dati Google, globale, prestazioni, 09/04/2025 - 16/04/2025 mediana mobile a 7 giorni [L’incremento si basa sui caricamenti degli script dei tag Google, confrontando i tag che non operano nel gateway dei tag Google con i tag che operano nel gateway dei tag Google]

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