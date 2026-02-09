Back to blog
Stefanie Grubb
Responsabile senior del programma, VOC
Stefanie Grubb è una leader VOC con quasi 15 anni di esperienza negli approfondimenti sui clienti. Ex Senior Consultant presso un'azienda tecnologica globale da 10 mld $, ha aiutato organizzazioni Enterprise di vari settori a progettare e implementare programmi Voice of the cliente di successo. In Fastly, Stefanie ha sviluppato e ora guida la strategia VoC end-to-end, collegando il feedback dei clienti all’azione in tutta l’azienda.
Dal segnale al rilascio: come il tuo feedback alimenta la nostra piattaforma
Il programma Voice of the Customer di Fastly trasforma ogni segnale dei clienti in azione. Scopri come il tuo feedback contribuisce a definire la roadmap del nostro prodotto, promuovendo il miglioramento continuo e nuove funzionalità.