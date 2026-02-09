Stefanie Grubb è una leader VOC con quasi 15 anni di esperienza negli approfondimenti sui clienti. Ex Senior Consultant presso un'azienda tecnologica globale da 10 mld $, ha aiutato organizzazioni Enterprise di vari settori a progettare e implementare programmi Voice of the cliente di successo. In Fastly, Stefanie ha sviluppato e ora guida la strategia VoC end-to-end, collegando il feedback dei clienti all’azione in tutta l’azienda.

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