Direttore globale della strategia di dominio - Media e intrattenimento, gaming e AdTech

Zac Shenker è uno streaming media specialist presso Fastly, focalizzato sul progresso della moderna distribuzione video e delle architettura di streaming in tempo reale. Il suo lavoro si concentra su tecnologie come QUIC e HTTP/3, contribuendo a portare la distribuzione di contenuti multimediali scalabile e a bassa latenza dagli Standard emergenti alla produzione reale. È strettamente coinvolto nell’evoluzione di protocolli next-gen come Media over QUIC (MoQ), lavorando all’intersezione tra infrastruttura, prestazioni ed esperienza dello sviluppatore per definire il modo in cui i video live e on-demand vengono consegnati su scala Internet.

Show bio