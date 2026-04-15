Back to blog
Zac Shenker
Direttore globale della strategia di dominio - Media e intrattenimento, gaming e AdTech
Zac Shenker è uno streaming media specialist presso Fastly, focalizzato sul progresso della moderna distribuzione video e delle architettura di streaming in tempo reale. Il suo lavoro si concentra su tecnologie come QUIC e HTTP/3, contribuendo a portare la distribuzione di contenuti multimediali scalabile e a bassa latenza dagli Standard emergenti alla produzione reale. È strettamente coinvolto nell’evoluzione di protocolli next-gen come Media over QUIC (MoQ), lavorando all’intersezione tra infrastruttura, prestazioni ed esperienza dello sviluppatore per definire il modo in cui i video live e on-demand vengono consegnati su scala Internet.
Media su QUIC: lo streaming può finalmente avere sia scalabilità che bassa latenza?
Media over QUIC (MoQ) mira a unificare bassa latenza e scalabilità trasmettendo media in tempo reale in streaming su QUIC, sostituendo i segmenti con un modello di distribuzione più efficiente.