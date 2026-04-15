Per anni, lo streaming è stato costretto a un compromesso. O puntavi alla latenza più bassa possibile con tecnologie come WebRTC, oppure davi priorità alla scalabilità e alla semplicità operativa con HLS e DASH. Averli entrambi non era davvero un’opzione.

Media over QUIC (MoQ) mira a superare questo compromesso. Questa volta, non si tratta solo di teoria o di lavoro in laboratorio: c’è un vero slancio dietro.

Protocolli di streaming tradizionali: HLS, DASH e i relativi compromessi in termini di latenza

Alla base, Media over QUIC (MoQ) mira a modernizzare il modo in cui i contenuti multimediali online vengono consegnati. È costruito su QUIC, lo stesso protocollo di trasporto alla base di HTTP/3. Fastly supporta sia QUIC che HTTP/3 da anni ed è stata determinante nello sviluppo e nel portare entrambi questi Standard alla scalabilità di internet.

I protocolli di streaming tradizionali sono fondamentalmente radicati nella distribuzione di file. Il video è suddiviso in segmenti, a partire da circa 4 secondi e fino a un minimo di 0,5 secondi, richiesti tramite HTTP. I player recuperano continuamente il segmento successivo durante la riproduzione. I client che richiedono ripetutamente i manifest più recenti per individuare i segmenti multimediali imminenti aumentano inoltre in modo significativo il volume complessivo delle richieste. Ha scalabilità, ma a costo di ritardo: gli spettatori sono sempre in attesa del segmento successivo, e segmenti più lunghi comportano una latenza maggiore.

Il settore ha cercato di risolvere questo problema con tecnologie come WebRTC , che possono raggiungere una bassa latenza estrema mantenendo connessioni persistenti e in tempo reale. Tuttavia, sono molto complessi da utilizzare e si può sostenere che non abbiano facilmente scalabilità. Anche il costo di uscita dei provider di cloud pubblico aumenta significativamente il costo di esecuzione delle distribuzioni WebRTC su larga scala.

Come funziona Media over QUIC (MoQ)

Invece di pensare in termini di “file” o “segmenti”, MoQ tratta i contenuti multimediali come un flusso continuo di fotogrammi che possono essere pubblicati e a cui è possibile abbonarsi in tempo reale. Poiché viene eseguito su QUIC, MoQ offre anche alcuni vantaggi pratici per la distribuzione live:

Bassa latenza per impostazione predefinita: non è necessario attendere i confini dei segmenti prima di inviare i dati

Esperienze personalizzabili a livello di player, client e stream, che si tratti di saltare avanti per restare sull’edge live o di riprendere la riproduzione dal punto in cui era stata interrotta dopo un rebuffer.

Multiplexing migliore: video, audio e metadati si spostano in modo indipendente senza bloccarsi a vicenda.

La gestione della perdita di pacchetti e della congestione a livello di applicazione, a differenza di TCP, offre prestazioni superiori sulle reti reali e consente una migliore prioritizzazione di ciò che conta di più per ogni utente.

Il cambio adattivo del bitrate lato server o lato client offre agli editori un controllo più preciso su come vengono allocate la larghezza di banda e la capacità, e su come l’esperienza di visualizzazione viene personalizzata per ciascun utente finale.

Le sottoscrizioni basate sul pull garantiscono che processi costosi come la codifica e il packaging vengano eseguiti solo quando i flussi vengono effettivamente guardati. I byte vengono consegnati on-demand, riducendo significativamente il costo totale di proprietà per gli stream con pochi spettatori o una copertura geografica limitata.

Invece di inviare i segmenti a un origin e aspettare che i player li scarichino, le emittenti online pubblicano un live streaming una sola volta e lasciano che un livello edge distribuito gestisca il resto. In termini pratici, questo equivale a una minore latenza glass-to-glass senza dover aggiungere uno stack di distribuzione separato e specializzato, insieme a una riproduzione più stabile quando le condizioni di streaming sono meno che ideali. Apre inoltre la porta all’offerta di feed alternativi, angolazioni della telecamera o esperienze di visione più personalizzate senza dover attivare un’infrastruttura parallela.

Perché Media over QUIC è importante per il live streaming su larga scala

Il fascino di MoQ è semplice: rimuove un vincolo di lunga data nell’architettura di streaming invece di continuare ad aggirarlo. Per anni, il settore ha cercato di ridurre la latenza con segmenti più piccoli, trasferimento chunked e altre soluzioni, ma il modello sottostante non è cambiato.

MoQ adotta un approccio diverso affrontando il problema a livello di trasporto, consentendo ai contenuti multimediali di spostarsi mentre vengono prodotti anziché dopo essere stati Pacchetti. Il risultato è un percorso verso una bassa latenza costante senza ereditare la complessità operativa che in genere accompagna i sistemi in tempo reale. Per le emittenti e le piattaforme, questo significa meno compromessi: non dovrai più scegliere tra copertura e reattività, o tra semplicità e prestazioni.

Altrettanto importante, MoQ è in linea con la direzione che il web e l'infrastruttura di distribuzione stanno già prendendo. Invece di sovrapporre sistemi specializzati ai flussi di lavoro esistenti, MoQ offre una base più unificata per consegnare contenuti multimediali in diretta su larga scala. Se manterrà la promessa, non si limiterà a migliorare la latenza: semplificherà il modo in cui vengono costruiti i sistemi di streaming ed espanderà i tipi di esperienze in tempo reale che possono essere consegnate in modo affidabile attraverso l’internet aperta. La tecnologia sarà fondamentale per consentire il prossimo livello di scalabilità per gli eventi di streaming online dal vivo.

Sfide di MoQ: standard, strumenti e supporto dei dispositivi

MoQ non è un sostituto immediato di HLS o DASH. Gli strumenti sono ancora agli inizi, gli Standard si stanno ancora assestando e il playbook operativo è ancora in fase di definizione. Ma dopo anni passati a sacrificare la latenza per la scalabilità, o viceversa, questo è uno dei primi approcci che sembra poter realisticamente consegnare entrambe.

Ci sono ancora diverse sfide da affrontare. Per MoQ, questi includono il supporto dei dispositivi, i formati multimediali (MSF, LOC), la sicurezza e la crittografia, nonché l'autenticazione, le metriche e il logging.

Vale la pena menzionare il gruppo di lavoro dell’Internet Engineering Task Force (IETF) incentrato su MoQ Transport. L’obiettivo di questo gruppo è definire un nuovo approccio di trasporto, basato su QUIC, che sostituisca il comportamento basato sul pull con un sistema publish/subscribe più reattivo, in grado di consegnare i contenuti multimediali man mano che vengono prodotti, non dopo essere stati inseriti in segmenti. L’obiettivo è colmare il divario tra la scalabilità dello streaming tradizionale e la reattività dei sistemi in tempo reale come WebRTC, gettando le basi per un’architettura media unificata a bassa latenza.

Il futuro dello streaming: uno sguardo al futuro con MoQ

Per un settore che ha trascorso anni a bilanciare compromessi, questo è uno dei primi tentativi credibili di superare del tutto vincoli fin troppo familiari. Gli Standard devono ancora maturare, gli ecosistemi devono recuperare terreno e le distribuzioni nel mondo reale dimostreranno in ultima analisi ciò che è praticabile, ma le fondamenta che si stanno gettando sono sostanzialmente diverse da quelle precedenti.

Per Fastly, MoQ riflette un cambiamento più ampio verso la distribuzione di contenuti multimediali in tempo reale, nativi di Internet, basata su moderne tecnologie di trasporto. Stiamo seguendo da vicino il suo sviluppo e prevediamo di svolgere un ruolo attivo man mano che l'ecosistema si evolve. Crediamo che MoQ abbia il potenziale per migliorare significativamente lo streaming e ridefinire ciò che è possibile su larga scala.