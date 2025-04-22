Eine Plattform für KI-Transparenz, Sicherheit und Kontrolle
Fastly für KI
Eine Plattform zum Entwickeln, Sichern und Bereitstellen Ihrer Anwendungen, KI und Daten – inline, in einstelligen Millisekunden, auf dem Netzwerk, das Ihren Traffic bereits transportiert.
Weltweit führende Unternehmen vertrauen auf Fastly
Für die besten KI-Erlebnisse
Von Auslieferung bis Deployment, Observability und Sicherheit – Fastly liefert die Geschwindigkeit, Kontrolle und Skalierung, die Sie brauchen, um KI-Erlebnisse zu ermöglichen, auf die sich Ihre Nutzer – und Ihr Budget – verlassen können.
Warum KI-Teams auf Fastly entwickeln
Da der KI-Traffic 6,5-mal schneller wächst als der menschliche Traffic, ist eine Plattform, um KI zu kontrollieren, nicht mehr optional. Ein einziges Control Panel für KI-Betrieb, Einblicke und Sicherheit.
Einheitliche KI-Transparenz
Durchsuchbare Prompt- und Completion-Logs, Token-Attribution und Echtzeiteinblicke in Traffic – keine blinden Flecken.
Geringere KI-Kosten
Virtuelle Schlüssel mit Budgetobergrenzen, Rate Limiting und sitzungsbasierter Zuordnung reduzieren nicht zugeordnete Ausgaben bei verschiedenen Anbietern.
Mehr Schutz für Ihre Inhalte
Kontrollieren Sie, wie KI-Crawler zu Ihren Bedingungen auf Ihre Inhalte zugreifen – blockieren, drosseln, täuschen oder zulassen.
Inline-KI-Sicherheit
Die KI-Firewall stoppt Prompt-Injection in Echtzeit auf der Edge. Deterministische Erkennung, keine GPU erforderlich.
Durchsetzung von API-Verträgen
Die Durchsetzung von Schemata bindet agentischen Traffic an den Vertrag, den Sie bereits veröffentlicht haben. Loggen oder blockieren Sie ihn, Service für Service.
Drop-in-Einfachheit
Leiten Sie über einen Endpunkt mehr als 700 öffentliche und selbstgehostete Modelle weiter. Verwenden Sie Ihre eigenen Schlüssel – ohne Änderungen an der Pipeline.
Warum Ihre KI-Workloads einen Caching-Layer benötigen
KI-Workloads können mehr als eine Größenordnung langsamer sein als die Verarbeitung ohne LLM. Ihre Nutzer spüren den Unterschied zwischen zehn Millisekunden und mehreren Sekunden, und bei Tausenden von Anfragen spüren das auch Ihre Server. Semantisches Caching ordnet Querys Konzepten als Vektoren zu und speichert Antworten, unabhängig davon, wie eine Frage gestellt wird. Es wird von großen LLM-Anbietern als bewährtes Verfahren empfohlen, und AI Accelerator macht es einfach.
Echte Ergebnisse mit Fastly
„Egal ob kleines Geschäft oder Mega-Unternehmen – die Fastly-Plattform bietet Ihren Service- und App-Teams Möglichkeiten, den Kundennutzen zu steigern.“
Jefferson Frazer
Director of Cloud Infrastructure
68 %
Niedrigere Speicherkosten
115 PB
In 90 Tagen ausgelieferte Inhalte
„Die Sicherheitslösungen von Fastly schützen uns effektiv vor bösartigen Angriffen und bewahren auch unseren Origin vor übermäßigem Traffic, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.“
Yanyan Ni
Principal Engineer, Site Reliability Engineering
90 %
Reduzierung von Bot-Traffic
250+
Geschützte Standorte
„Fastly Bot-Management hat unseren unerwünschten Bot-Traffic deutlich reduziert. Die einfache Regelerstellung, die schnelle Visualisierung von Signalen sowie die Verhaltensanalyse und Angriffsabwehr rechtfertigten die Investition.“
Randy Naraine
Cybersecurity Architect
30–50 %
Reduzierung von Bot-Traffic
3 Tage
35 Standorte migriert
„Als Führungskraft im Ingenieurwesen liegt mir das Zusammenspiel zwischen dem Entwicklererlebnis und dem Sicherheitserlebnis sehr am Herzen. Mit Fastly ist es einfacher, das Vertrauen der Entwickler zu gewinnen.“
Matt Brandman
Senior Engineering Manager für Plattformsicherheit
Hervorgehobene KI-Anwendungsfälle
Ausgewählte Ressourcen
FAQs
Was ist der AI Accelerator von Fastly und wie verbessert er die KI-Performance?
AI Accelerator ist eine semantische Caching-Lösung für LLM-APIs, die in Anwendungen für generative KI verwendet werden. Die Verarbeitung von KI-Anfragen erfolgt auf der Edge und nutzt intelligentes semantisches Caching sowie eine optimierte Auslieferung, sodass Unternehmen schnellere KI-Antworten bereitstellen. Weniger Anfragen an die LLM-API sparen auch Token-Kosten.
Was ist semantisches Caching und wie optimiert es die LLM-Kosten?
Beim semantischen Caching werden ähnliche oder gleichwertige KI-Antworten identifiziert und wiederverwendet, anstatt nur exakte Übereinstimmungen zu cachen. Es zerlegt eine Query in bedeutungsvolle Konzepte, um zukünftigen Querys zu entsprechen, die semantisch ähnlich sind. Wird es auf der Edge eingesetzt, reduziert es überflüssige Inferenzaufrufe, senkt die Token-Kosten und sorgt für schnellere Antworten.
Was ist KI-Bot-Management?
KI-Bot-Management identifiziert, klassifiziert und steuert automatisierten Traffic von KI-Crawlern, um Apps, APIs und Infrastruktur zu schützen und gleichzeitig legitimen Bots und menschlichen Nutzern den Zugriff zu ermöglichen. Mit ContentGuard für die Pre-Cache-Inspektion entscheiden Sie, ob Sie Anfragen von Bots blockieren, zulassen oder abfangen.
Was ist der Fastly MCP Server?
Der Fastly Model Context Protocol (MCP) Server ist Ihre sichere Brücke zu KI-gesteuertem Betrieb auf der Fastly-Plattform. Verwenden Sie KI-Modelle zur Verwaltung von Infrastruktur, Sicherheitseinstellungen und Performance-Überwachung über Interaktionen in natürlicher Sprache – einschließlich Konfiguration, Cache-Bereinigung, Sicherheitsaudits und Metriken.
Wie lässt sich Fastly AI in meinen bestehenden KI-Stack integrieren?
Fastly ist ein hochperformanter Auslieferungs- und Optimierungs-Layer, der sich vor Ihre bestehende KI-Infrastruktur und Ihre LLM-Anbieter schaltet. Da er als leistungssteigernder Proxy und nicht als Modellersatz fungiert, beschleunigen Teams KI-Workloads, ohne Frameworks, Pipelines oder die Auswahl spezifischer Modelle zu ändern.
Ist Fastly AI für Enterprise- und Produktivumgebungs-Workloads geeignet?
Ja. Fastly AI wurde für Anwendungen in Enterprise-Größe entwickelt, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und vorhersehbare Performance erfordern – mit den Kontrollen, der Observability und der Skalierbarkeit, die für den Betrieb von KI in der Produktivumgebung erforderlich sind, um gleichzeitig schnellere Erlebnisse an Endnutzer weltweit auszuliefern.
Govern. Control. Protect.
Eine Plattform zum Entwickeln, Sichern und Bereitstellen Ihrer Anwendungen, KI und Daten.