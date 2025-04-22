Fastly für KI

KI-Workloads können mehr als eine Größenordnung langsamer sein als die Verarbeitung ohne LLM. Ihre Nutzer spüren den Unterschied zwischen zehn Millisekunden und mehreren Sekunden, und bei Tausenden von Anfragen spüren das auch Ihre Server. Semantisches Caching ordnet Querys Konzepten als Vektoren zu und speichert Antworten, unabhängig davon, wie eine Frage gestellt wird. Es wird von großen LLM-Anbietern als bewährtes Verfahren empfohlen, und AI Accelerator macht es einfach.