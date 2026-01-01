NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND VERSTÖSSE MELDEN.

I. Einleitung

Die in Abschnitt II beschriebenen Nutzungsbedingungen (die „Nutzungsbedingungen“) legen Richtlinien für Nutzer der Fastly-Services fest. Es gehört zu unseren Grundsätzen, alle Änderungen an den Nutzungsbedingungen auf dieser Seite zu veröffentlichen und einen Hinweis darauf zu geben, dass die AUP auf https://docs.fastly.com/changes/ aktualisiert wurden.

Die Nutzungsbedingungen wurden zuletzt am 20. Mai 2016 aktualisiert und sind seit dem 19. Juni 2016 in Kraft.

Gemäß den Anweisungen in Abschnitt III können beliebige Personen Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen melden.

Die aktuellen Nutzungsbedingungen von Fastly sind unter https://www.fastly.com/terms verfügbar. Die Dokumentation zu Fastlys Services ist unter https://docs.fastly.com verfügbar. Fastlys Abonnenten sind verpflichtet, die Services von Fastly gemäß ihrer Nutzungsvereinbarung mit Fastly, in Übereinstimmung mit der Dokumentation von Fastly und gemäß den Nutzungsbedingungen zu nutzen.

II. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Folgende Nutzungsweisen der Services von Fastly durch natürliche oder juristische Personen sind ausgeschlossen:

jegliche Nutzung, die gegen geltende Bundes-, Landes-, lokale oder internationale Gesetze oder Vorschriften verstößt; Nutzung für betrügerische Zwecke; tatsächliche oder versuchte Nutzung zur Ausbeutung oder Schädigung von Minderjährigen in jeglicher Form, einschließlich der Aussetzung gegenüber unangemessenen Inhalten oder der Abfrage personenbezogener Daten; Nutzung zur Speicherung, Veröffentlichung, Anzeige oder Übertragung von obszönem, diffamierendem, verletzendem, verleumderischem, belästigendem, beleidigendem, bedrohlichem oder anderweitig rechtswidrigem oder unerlaubtem Material; Nutzung zur Speicherung oder Übertragung von Material, das die Datenschutzrechte Dritter verletzt; Nutzung zum unaufgeforderten Versand von Nachrichten oder Postings, einschließlich Massenwerbung oder Werbemitteilungen und Spam; tatsächliche oder versuchte Nutzung, um die Sicherheit eines Netzwerks, Systems, Servers oder Kontos von Fastly oder Dritten zu gefährden; sich als Fastly, Fastly-Mitarbeiter, ein anderer Abonnent oder Nutzer oder eine andere natürliche oder juristische Person auszugeben oder dies zu versuchen; oder in irgendeiner Weise, die die Nutzung oder den Genuss der Services von Fastly durch Dritte einschränkt oder verhindert oder die, wie von Fastly bestimmt, Fastly oder Nutzern der Services von Fastly schaden oder sie einer Haftung aussetzen kann.

III. EINEN VERSTOSS GEGEN DIE NUTZUNGSBEDINGUNGEN MELDEN

Als Anbieter von Caching-Services erfolgt die Speicherung und Löschung gecachter Inhalte durch die Services von Fastly automatisch in Abhängigkeit von den Aktionen unserer Abonnenten.

Verstöße gegen die in Abschnitt II beschriebenen Nutzungsbedingungen sollten wie folgt an Fastly gemeldet werden:

an abuse@fastly.com gesendet oder an folgende Adresse geschickt werden:

z. Hd.: Abuse Fastly, Inc.

P.O. Box 78266

San Francisco, CA 94107; genaue URL(s), auf der der gegen die Nutzungsbedingungen verstoßende Inhalt zu finden ist; Dokumentieren Sie Ihre Bemühungen, den Abonnenten direkt zu kontaktieren; Meldung in englischer Sprache; Geben Sie eine E-Mail-Adresse an, um unserem Abonnenten die Kontaktaufnahme mit Ihnen zu ermöglichen.

Wir werden diese Meldung zeitnah an den jeweiligen Abonnenten übermitteln.



IV. US-AMERIKANISCHER DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT („DMCA“) UND EU-GESETZ ÜBER DIGITALE DIENSTE (DIGITAL SERVICES ACT, „DSA“)

Informationen zu unserer Einhaltung der Bestimmungen des DMCA und DSA sowie zur Einreichung von DMCA- und DSA-Berichten finden Sie unter https://www.fastly.com/dmca-dsa.