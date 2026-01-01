NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND MELDUNG VON VERSTÖẞEN.

I. Einleitung

Die in Abschnitt II beschriebenen Nutzungsbedingungen enthalten Richtlinien für Nutzer von Fastlys Services. Gemäß unseren Richtlinien veröffentlichen wir alle Änderungen, die wir an diesen Nutzungsbedingungen vornehmen, zusammen mit einem Hinweis auf die Aktualisierung dieser Nutzungsbedingungen auf http://docs.fastly.com/changes.

Die Nutzungsbedingungen wurden zuletzt am 20. Mai 2016 aktualisiert und sind seit dem 19. Juni 2016 in Kraft.

Gemäß den Anweisungen in Abschnitt III können beliebige Personen Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen melden.

Unsere aktuellen Nutzungsbedingungen finden Sie unter https://www.fastly.com/terms. Dokumente zu den Services von Fastly sind unter https://docs.fastly.com verfügbar. Fastlys Abonnenten sind verpflichtet, die Services von Fastly gemäß ihrer Nutzungsvereinbarung mit Fastly, in Übereinstimmung mit der Dokumentation von Fastly und gemäß den Nutzungsbedingungen zu nutzen.

II. NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Folgende Nutzungsweisen der Services von Fastly durch natürliche oder juristische Personen sind ausgeschlossen:

jegliche Nutzung, die gegen geltende Bundes-, Landes-, lokale oder internationale Gesetze oder Vorschriften verstößt; Nutzung für betrügerische Zwecke; tatsächliche oder versuchte Nutzung zur Ausbeutung oder Schädigung von Minderjährigen in jeglicher Form, einschließlich der Aussetzung gegenüber unangemessenen Inhalten oder der Abfrage personenbezogener Daten; Nutzung zur Speicherung, Veröffentlichung, Anzeige oder Übertragung von obszönem, diffamierendem, verletzendem, verleumderischem, belästigendem, beleidigendem, bedrohlichem oder anderweitig rechtswidrigem oder unerlaubtem Material; Nutzung zur Speicherung oder Übertragung von Material, das die Datenschutzrechte Dritter verletzt; Nutzung zum unaufgeforderten Versand von Nachrichten oder Postings, einschließlich Massenwerbung oder Werbemitteilungen und Spam; tatsächliche oder versuchte Nutzung, um die Sicherheit eines Netzwerks, Systems, Servers oder Kontos von Fastly oder Dritten zu gefährden; tatschliche oder versuchte Nutzung, um sich als Fastly, Fastly Mitarbeiter, anderer Abonnent oder Nutzer bzw. als andere natürliche oder juristische Person auszugeben; jegliche Form der Einschränkung oder Behinderung der Nutzung oder Inanspruchnahme von Fastlys Services, die Fastly oder den Nutzern von Fastlys Services schaden oder sie einem von Fastly festgelegten Haftungsrisiko aussetzen könnten.

III. MELDUNG VON VERSTÖẞEN GEGEN DIE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Als Anbieter von Caching-Services erfolgt die Speicherung und Löschung gecachter Inhalte durch die Services von Fastly automatisch in Abhängigkeit von den Aktionen unserer Abonnenten.

Verstöße gegen die in Abschnitt II beschriebenen Nutzungsbedingungen sollten wie folgt an Fastly gemeldet werden:

per E-Mail an abuse@fastly.com oder per Post an folgende Adresse:

Attention: Abuse Fastly, Inc.

P.O. Box 78266

San Francisco, CA 94107 Außerdem sollten Sie bei der Meldung von Verstößen Folgendes berücksichtigen: (1) Angabe der genauen URL, auf der der gegen die Nutzungsbedingungen verstoßende Inhalt zu finden ist; (2) Angaben zu Ihren Bemühungen, den Abonnenten direkt zu kontaktieren; (3) Meldung in englischer Sprache; (4) Angabe einer E-Mail-Adresse, über die der Abonnent sich an Sie wenden kann.

Wir werden Ihre Meldung zeitnah an den jeweiligen Abonnenten übermitteln.



IV. US-AMERIKANISCHER DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT („DMCA“) UND EU-GESETZ ÜBER DIGITALE DIENSTE (DIGITAL SERVICES ACT, „DSA“)

Informationen zu unserer DMCA- und DSA-Compliance und zur Meldung von DMCA- und DSA-Verstößen finden Sie unter https://www.fastly.com/dmca-dsa.