Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten
Wie streamen Sie die WM für geschätzte 1,8 Mrd. Fans? Entdecken Sie Fastlys Traffic-Insights, die Zuschaueranstiege in der Verlängerung und Strategien zur Echtzeit-Pirateriebekämpfung.
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Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten
Wie streamen Sie die WM für geschätzte 1,8 Mrd. Fans? Entdecken Sie Fastlys Traffic-Insights, die Zuschaueranstiege in der Verlängerung und Strategien zur Echtzeit-Pirateriebekämpfung.
MoQ auf der Überholspur
Was haben die Formel 1, Drohnen und Livestreaming gemeinsam? In diesem Gastbeitrag erläutert MoQ-Mitbegründer Luke Curley, wie Media over QUIC die Medienauslieferung mit niedriger Latenz neu gestaltet.
Optimierung der Rechenleistung für agentenbasierte Systeme mit neuer Funktion zur Weiterleitung von Anfragen
Optimieren Sie langlaufende Backend-Anfragen mit der neuen Funktion zur Weiterleitung von Anfragen von Fastly in unserem Rust SDK und steigern Sie den Durchsatz für KI-Agenten und komplexe Workloads.
So schützen Sie Ihren MCP-Server mit Fastly
Schützen Sie Ihre KI-Infrastruktur mit Fastly. Erfahren Sie, wie unsere MCP-Server-Sicherheitsarchitektur OWASP- und KI-spezifische Bedrohungen abwehrt und gleichzeitig die Edge-Performance aufrechterhält.
Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet
Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5.
Der Stand des Zahlungsverkehrs: Agentischer Handel, Zahlungen und die Edge
Entdecken Sie den Aufstieg des agentischen Handels, neue KI-Zahlungsprotokolle und warum die Edge zum Kontrollpunkt für sichere KI-gesteuerte Transaktionen wird.
So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge
Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen.
Der KI-Traffic wuchs dieses Jahr 6,5-mal schneller als der menschliche Traffic
Daten von Fastly zeigen, dass der KI-Traffic von Januar bis Mai 2026 um 30 % gestiegen ist, wobei autonome Systeme fast die Hälfte der Internetanfragen ausmachten und die Webinfrastruktur umgestaltet haben.
Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft
Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität.
Geben Sie KI-Agenten das Markdown, das sie wirklich wollen
KI-Crawler bevorzugen Markdown gegenüber HTML. Erfahren Sie, wie Sie mit Fastly Compute sauberes, zwischengespeichertes Markdown an KI-Agenten ausliefern können, ohne Ihren Ursprung zu ändern.
Verantwortlichkeit ohne Kontrolle gefährdet die Sicherheitsführung
CISOs tragen Verantwortung für Sicherheitsverletzungen, ohne mehr Kontrolle über die Systeme und Entscheidungen zu erhalten. Marshall Erwin, CISO von Fastly, erklärt, warum KI die Kluft zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Durchsetzung vergrößert.
Fastly tritt der Agentic AI Foundation (AAIF) bei, um die Interoperabilität von Edge-KI zu fördern
Fastly tritt der AAIF bei, um offene Standards für die Interoperabilität von Edge-KI zu gestalten. Erhalten Sie eine sichere, submillisekundengenaue Ausführung für autonome Unteraufgaben mit unserem MCP-Server.
Die Verlagsbranche im KI-Zeitalter: Warum Bot-Strategie heute eine Geschäftsstrategie ist
Fast die Hälfte des Internet-Traffics besteht mittlerweile aus Bots. Erfahren Sie, wie KI Publisher dazu zwingt, Traffic, Transparenz und die Zukunft ihres Geschäfts neu zu überdenken.
Schlechte Performance stoppt das Wachstum von SaaS/PaaS – warum Ihr CDN wichtig ist
Steigern Sie die SaaS- und PaaS-Performance mit dem richtigen CDN. Erfahren Sie, wie Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig produktgetriebenes Wachstum mit Fastly unterstützen.
Mythos oder Wunder: Claude Mythos und seine Bedeutung für die Sicherheit
Erfahren Sie mehr über die Ankündigung der Claude Mythos AI und deren wahre Bedeutung für die Sicherheit. Erfahren Sie, warum Laufzeitschutz heutzutage entscheidend für die Erkennung von Sicherheitslücken in Maschinengeschwindigkeit ist.
Anpassung im Zeitalter der KI
Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind.
Fast die Hälfte des Internets ist nicht menschlich: Einblicke in den Threat Insight Report von Fastly
Der Threat Insights Report von Fastly zeigt, dass 49 % des Web-Traffics aus Bots bestehen, von denen 99 % unerwünscht sind. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Bot-Strategie weiterentwickeln können, um Sicherheit und Kosten zu optimieren.
Medien über QUIC: Kann Streaming endlich sowohl Skalierung als auch niedrige Latenz bieten?
Media over QUIC (MoQ) zielt darauf ab, niedrige Latenz und Skalierung durch das Streaming von Echtzeitmedien über QUIC zu vereinen und Segmente durch ein effizienteres Bereitstellungsmodell zu ersetzen.
Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft
Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören.
Was ist CVE-2026-23869? React Server Components Sicherheitswarnung
CVE-2026-23869: Schwerwiegende Denial-of-Service-Schwachstelle in React Server Components. Sehen Sie die Auswirkungen und die betroffenen Versionen und erhalten Sie sofortigen Schutz mit einem virtuellen Patch.