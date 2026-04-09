Eine widerstandsfähige WM-Finalübertragung gewährleisten Austin Spires, John Agger Wie streamen Sie die WM für geschätzte 1,8 Mrd. Fans? Entdecken Sie Fastlys Traffic-Insights, die Zuschaueranstiege in der Verlängerung und Strategien zur Echtzeit-Pirateriebekämpfung. 20. Juli 2026

MoQ auf der Überholspur Luke Curley Was haben die Formel 1, Drohnen und Livestreaming gemeinsam? In diesem Gastbeitrag erläutert MoQ-Mitbegründer Luke Curley, wie Media over QUIC die Medienauslieferung mit niedriger Latenz neu gestaltet. 14. Juli 2026

Optimierung der Rechenleistung für agentenbasierte Systeme mit neuer Funktion zur Weiterleitung von Anfragen Ulyssa Mello Optimieren Sie langlaufende Backend-Anfragen mit der neuen Funktion zur Weiterleitung von Anfragen von Fastly in unserem Rust SDK und steigern Sie den Durchsatz für KI-Agenten und komplexe Workloads. 13. Juli 2026

So schützen Sie Ihren MCP-Server mit Fastly Ameet Bharwani, David King Schützen Sie Ihre KI-Infrastruktur mit Fastly. Erfahren Sie, wie unsere MCP-Server-Sicherheitsarchitektur OWASP- und KI-spezifische Bedrohungen abwehrt und gleichzeitig die Edge-Performance aufrechterhält. 09. Juli 2026

Fastly wurde als Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet Kim Ogletree Fastly wurde als 2026 Gartner® Peer Insights™ Customers' Choice for Edge Distribution Platforms ausgezeichnet und erhielt basierend auf Nutzerbewertungen eine Bewertung von 4,8/5. 07. Juli 2026

Der Stand des Zahlungsverkehrs: Agentischer Handel, Zahlungen und die Edge Shaun Flagg Entdecken Sie den Aufstieg des agentischen Handels, neue KI-Zahlungsprotokolle und warum die Edge zum Kontrollpunkt für sichere KI-gesteuerte Transaktionen wird. 01. Juli 2026

So ermöglichen Fastly und Skyfire vertrauenswürdigen agentischen Handel auf der Edge Omeed Nosrati, Leigh Clancy, + 1 mehr Entdecken Sie, wie Fastly und Skyfire Unternehmen dabei unterstützen, KI-Agenten zu verifizieren, Zahlungen zu ermöglichen und vertrauenswürdigen Zugriff auf der Edge durchzusetzen. 10. Juni 2026

Der KI-Traffic wuchs dieses Jahr 6,5-mal schneller als der menschliche Traffic Artur Bergman, Hossein Lotfi Daten von Fastly zeigen, dass der KI-Traffic von Januar bis Mai 2026 um 30 % gestiegen ist, wobei autonome Systeme fast die Hälfte der Internetanfragen ausmachten und die Webinfrastruktur umgestaltet haben. 09. Juni 2026

Betaversion des Python-SDK: Wie die Sprache der KI mit Fastly schneller und sicherer läuft Erik Rose, Ajay Bharadwaj, + 1 mehr Bringen Sie Ihren Python-Code und Ihre KI-Agenten mit der Beta-Version des Python-SDK von Fastly auf die Edge. Erhalten Sie maximale Geschwindigkeit, Sicherheit und Standard-CPython-Kompatibilität. 02. Juni 2026

Geben Sie KI-Agenten das Markdown, das sie wirklich wollen Jonathan Speek KI-Crawler bevorzugen Markdown gegenüber HTML. Erfahren Sie, wie Sie mit Fastly Compute sauberes, zwischengespeichertes Markdown an KI-Agenten ausliefern können, ohne Ihren Ursprung zu ändern. 28. Mai 2026

Verantwortlichkeit ohne Kontrolle gefährdet die Sicherheitsführung Marshall Erwin CISOs tragen Verantwortung für Sicherheitsverletzungen, ohne mehr Kontrolle über die Systeme und Entscheidungen zu erhalten. Marshall Erwin, CISO von Fastly, erklärt, warum KI die Kluft zwischen Verantwortlichkeit, Transparenz und Durchsetzung vergrößert. 20. Mai 2026

Fastly tritt der Agentic AI Foundation (AAIF) bei, um die Interoperabilität von Edge-KI zu fördern Tracy Hinds Fastly tritt der AAIF bei, um offene Standards für die Interoperabilität von Edge-KI zu gestalten. Erhalten Sie eine sichere, submillisekundengenaue Ausführung für autonome Unteraufgaben mit unserem MCP-Server. 18. Mai 2026

Die Verlagsbranche im KI-Zeitalter: Warum Bot-Strategie heute eine Geschäftsstrategie ist Ashley Hurwitz, David King Fast die Hälfte des Internet-Traffics besteht mittlerweile aus Bots. Erfahren Sie, wie KI Publisher dazu zwingt, Traffic, Transparenz und die Zukunft ihres Geschäfts neu zu überdenken. 07. Mai 2026

Schlechte Performance stoppt das Wachstum von SaaS/PaaS – warum Ihr CDN wichtig ist Omeed Nosrati, Fastly Enterprise Solution Architects Steigern Sie die SaaS- und PaaS-Performance mit dem richtigen CDN. Erfahren Sie, wie Sie Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig produktgetriebenes Wachstum mit Fastly unterstützen. 04. Mai 2026

Mythos oder Wunder: Claude Mythos und seine Bedeutung für die Sicherheit Samir Sherif Erfahren Sie mehr über die Ankündigung der Claude Mythos AI und deren wahre Bedeutung für die Sicherheit. Erfahren Sie, warum Laufzeitschutz heutzutage entscheidend für die Erkennung von Sicherheitslücken in Maschinengeschwindigkeit ist. 29. April 2026

Anpassung im Zeitalter der KI James Nguyen, Daniel Corbett, + 1 mehr Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind. 16. April 2026

Fast die Hälfte des Internets ist nicht menschlich: Einblicke in den Threat Insight Report von Fastly David King, Natalie Griffeth Der Threat Insights Report von Fastly zeigt, dass 49 % des Web-Traffics aus Bots bestehen, von denen 99 % unerwünscht sind. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Bot-Strategie weiterentwickeln können, um Sicherheit und Kosten zu optimieren. 16. April 2026

Medien über QUIC: Kann Streaming endlich sowohl Skalierung als auch niedrige Latenz bieten? Zac Shenker, John Agger Media over QUIC (MoQ) zielt darauf ab, niedrige Latenz und Skalierung durch das Streaming von Echtzeitmedien über QUIC zu vereinen und Segmente durch ein effizienteres Bereitstellungsmodell zu ersetzen. 15. April 2026

Warum präzise Traffic-Blockierung die herkömmliche IP-Blockierung übertrifft Simon Wistow Erfahren Sie, warum präzise Traffic-Blockierung herkömmlicher IP-Blockierung überlegen ist. Entdecken Sie, wie Layer-7-Kontrollen, Edge Computing, Token-Validierung und Echtzeitsicherheit Piraterie reduzieren, ohne legitime Nutzer zu stören. 09. April 2026