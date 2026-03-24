Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft Jesse von Doom Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht. 24. März 2026

Europa unter Druck Noel Penzer Ist Ihre Infrastruktur widerstandsfähig? Nutzen Sie unsere dreistufige Checkliste, um geopolitische Cyberrisiken zu bewältigen, die Einhaltung der DSGVO sicherzustellen und die europäische Datenhoheit zu gewährleisten. 05. März 2026

Domains, neu gedacht: schneller, sicherer und vollständig unabhängig von der Service-Konfiguration Shane Burgess Fastlys neues Domain-Management: Domains sind unabhängig von der Servicekonfiguration, wodurch das Deployment-Risiko reduziert wird. Schneller und sicherer Betrieb in großem Maßstab. 03. März 2026

KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht Kay Sawada Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen. 28. Januar 2026

DDoS im Dezember 2025 Liam Mayron, David King, + 1 mehr Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres. 22. Januar 2026

API Security Features Natalie Griffeth Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation. 08. Januar 2026

CDNs und Caching im Vergleich: Was ist der Unterschied? Rogier Mulhuijzen CDNs und Caching werden oft miteinander verwechselt. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede, um eine Entscheidung treffen zu können, welches von beiden Ihnen zu einer optimalen Web-Performance verhilft. 02. Januar 2026

Credential-Stuffing-Angriffe vs. Brute-Force-Angriffe – Worin liegt der Unterschied? Natalie Griffeth Lernen Sie den Unterschied zwischen Credential-Stuffing-Angriffen und Brute-Force-Angriffen kennen, wie diese funktionieren und welche Best Practices es gibt, um Account-Übernahmen und unberechtigten Zugriff zu verhindern. 01. Januar 2026

Core Web Vitals: Verbessern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Website | Fastly Natalie Griffeth Verstehen Sie Core Web Vitals, wie Google das Seitenerlebnis misst und wie ein modernes CDN LCP, INP, CLS und die Performance der Website verbessert. 01. Januar 2026

React2Shell Fortsetzung: Wichtige Informationen zu den zwei neuesten CVEs Fastly Security Research Team Im Zuge der schwerwiegenden React2Shell-Schwachstellen wurden am 11. Dezember zwei weitere CVEs bekanntgegeben, die ähnliche Next.js- und React-Komponenten ausnutzen. Erfahren Sie mehr über diese neuen CVEs. 11. Dezember 2025

Proaktiver Schutz von Fastly für React2Shell, kritische React RCE CVE-2025-55182 und CVE-2025-66478 Kelly Shortridge Schützen Sie Ihre Apps vor den kritischen React RCE-Schwachstellen (Common Vulnerability and Exposure-2025-55182/66478). Der virtuelle Patch der Fastly NGWAF bietet proaktiven Schutz. 08. Dezember 2025

Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren Ajay Bharadwaj, Terri Allegretto Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich. 25. November 2025

Schnellere und noch präzisere Abwehr von DDoS-Angriffen Liam Mayron, David King Erfahren Sie, wie das Adaptive Threat Engine-Update von Fastly für den DDoS Protection die Genauigkeit der Abwehr erhöht und die mittlere Abwehrzeit an Feiertagen um 72 % reduziert. 20. November 2025

Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität Austin Spires Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat. 19. November 2025

Wikipedia fordert KI-Unternehmen auf, das Scraping einzustellen Natalie Griffeth Wikipedia geht gegen das KI-Scraping vor und begründet dies mit der Überlastung der Server und dem Verlust von Traffic. Erfahren Sie, warum Publisher sich wehren und auf Bot-Management setzen. 14. November 2025

Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit Laura Thomson, Inés Sombra, + 1 mehr Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen. 14. November 2025

Die neue OWASP Top 10-Liste 2025: Was sich geändert hat und was Sie wissen müssen Natalie Griffeth Die OWASP Top 10-Liste für 2025 ist da! Erfahren Sie, was sich geändert hat, welche zwei neuen Kategorien es gibt und wie Sie Ihre Anwendungen gegen neue Bedrohungen absichern können. 10. November 2025

Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute Brock Norvell, Terri Allegretto, + 1 mehr Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können. 05. November 2025

Optimierung der Webperformance: Die intelligenten Komprimierungsstandards von Fastly im Detail Stephen Stierer, Anjan Srinivas Optimieren Sie die Webperformance mit den intelligenten Komprimierungsvorgaben von Fastly. Erfahren Sie, wie Gzip und Brotli die Payload-Größen verkleinern, Kosten reduzieren und Ihre Website beschleunigen. 03. November 2025