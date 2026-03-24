Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht.
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Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft
Fastly wurde in der Studie „The Forrester Wave™: Edge Development Platforms“ 2026 als führender Anbieter eingestuft – mit 5/5 Punkten für Performance und Entwicklererfahrung. Lesen Sie den Bericht.
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Europa unter Druck
Ist Ihre Infrastruktur widerstandsfähig? Nutzen Sie unsere dreistufige Checkliste, um geopolitische Cyberrisiken zu bewältigen, die Einhaltung der DSGVO sicherzustellen und die europäische Datenhoheit zu gewährleisten.
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Domains, neu gedacht: schneller, sicherer und vollständig unabhängig von der Service-Konfiguration
Fastlys neues Domain-Management: Domains sind unabhängig von der Servicekonfiguration, wodurch das Deployment-Risiko reduziert wird. Schneller und sicherer Betrieb in großem Maßstab.
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KI-Agenten auf Fastly Compute: Wie es funktioniert und was es sicher macht
Erfahren Sie, wie Sie KI-Agenten auf Fastly Compute ausführen und dabei die Edge für niedrige Latenz sowie WebAssembly-Sandboxes für Geschwindigkeit und Sicherheit auf Unternehmensniveau nutzen.
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DDoS im Dezember 2025
Erfahren Sie, wie sich ausgeklügelte Layer-7- und Netzwerk-DDoS-Angriffe im Dezember 2025 entwickelt haben, einschließlich der größten Angriffs- und Abwehrstrategien des Jahres.
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API Security Features
Explore API security features, testing best practices, and edge protections to prevent data breaches, bot abuse, credential attacks, and API exploitation.
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CDNs und Caching im Vergleich: Was ist der Unterschied?
CDNs und Caching werden oft miteinander verwechselt. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede, um eine Entscheidung treffen zu können, welches von beiden Ihnen zu einer optimalen Web-Performance verhilft.
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Credential-Stuffing-Angriffe vs. Brute-Force-Angriffe – Worin liegt der Unterschied?
Lernen Sie den Unterschied zwischen Credential-Stuffing-Angriffen und Brute-Force-Angriffen kennen, wie diese funktionieren und welche Best Practices es gibt, um Account-Übernahmen und unberechtigten Zugriff zu verhindern.
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Core Web Vitals: Verbessern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Website | Fastly
Verstehen Sie Core Web Vitals, wie Google das Seitenerlebnis misst und wie ein modernes CDN LCP, INP, CLS und die Performance der Website verbessert.
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React2Shell Fortsetzung: Wichtige Informationen zu den zwei neuesten CVEs
Im Zuge der schwerwiegenden React2Shell-Schwachstellen wurden am 11. Dezember zwei weitere CVEs bekanntgegeben, die ähnliche Next.js- und React-Komponenten ausnutzen. Erfahren Sie mehr über diese neuen CVEs.
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Proaktiver Schutz von Fastly für React2Shell, kritische React RCE CVE-2025-55182 und CVE-2025-66478
Schützen Sie Ihre Apps vor den kritischen React RCE-Schwachstellen (Common Vulnerability and Exposure-2025-55182/66478). Der virtuelle Patch der Fastly NGWAF bietet proaktiven Schutz.
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Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren
Early Hints for Compute ist jetzt allgemein verfügbar und verbessert die Performance von Websites und die User Experience durch das Vorladen wichtiger Ressourcen erheblich.
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Schnellere und noch präzisere Abwehr von DDoS-Angriffen
Erfahren Sie, wie das Adaptive Threat Engine-Update von Fastly für den DDoS Protection die Genauigkeit der Abwehr erhöht und die mittlere Abwehrzeit an Feiertagen um 72 % reduziert.
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Ausfälle, Angriffe und ein Bedarf an Netzwerkstabilität
Cloud-Ausfälle sind eine eindringliche Erinnerung an die Anfälligkeit unserer digitalen Wirtschaft. Erfahren Sie, wie Fastly einen größeren Traffic-Failover und gleichzeitige DDoS-Angriffe ohne jegliche Unterbrechung bewältigt hat.
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Wikipedia fordert KI-Unternehmen auf, das Scraping einzustellen
Wikipedia geht gegen das KI-Scraping vor und begründet dies mit der Überlastung der Server und dem Verlust von Traffic. Erfahren Sie, warum Publisher sich wehren und auf Bot-Management setzen.
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Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit
Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen.
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Die neue OWASP Top 10-Liste 2025: Was sich geändert hat und was Sie wissen müssen
Die OWASP Top 10-Liste für 2025 ist da! Erfahren Sie, was sich geändert hat, welche zwei neuen Kategorien es gibt und wie Sie Ihre Anwendungen gegen neue Bedrohungen absichern können.
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Aufbau skalierbarer Warteschlangen mit Fastly Compute
Mit den Warteschlangen von Fastly Compute können Sie den Website-Traffic kontrollieren und eine Serverüberlastung verhindern. Erfahren Sie, wie Sie skalierbare, individuell anpassbare Warteschlangen für Ereignisse mit hoher Nachfrage erstellen können.
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Optimierung der Webperformance: Die intelligenten Komprimierungsstandards von Fastly im Detail
Optimieren Sie die Webperformance mit den intelligenten Komprimierungsvorgaben von Fastly. Erfahren Sie, wie Gzip und Brotli die Payload-Größen verkleinern, Kosten reduzieren und Ihre Website beschleunigen.
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Resilienz durch Design: Erkenntnisse zur Multi-Cloud-Bereitschaft
Bleiben Sie online, wenn es darauf ankommt. Erfahren Sie, wie die Multi-Cloud- und Edge-Strategien von Fastly Ausfälle verhindern und Ihre Systeme schnell und zuverlässig halten.