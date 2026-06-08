Alisha Stull ist Partner Engineer bei Google Cloud, wo sie technische Kooperationen leitet, um die digitale Transformation voranzutreiben. Sie ist spezialisiert auf die Begleitung von Unternehmen bei der komplexen Einführung von Cloud-Lösungen und der Integration von KI, wobei ihr Fokus auf skalierbarer, wertorientierter Infrastruktur liegt. Alisha unterstützt Unternehmen bei der technischen Befähigung, dem Ausbau der Co-Selling-Umsätze über den GCP Marketplace und der gemeinsamen Innovation mit strategischen ISV-Partnern.

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