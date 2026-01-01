Brian ist ein Distinguished Engineer mit Schwerpunkt auf Flottenresilienz, der Reaktion auf Störungen und dem Aufbau kohäsiver Teams. Er leistet seit langem einen Beitrag zur Entwicklung von Internetstandards, sowohl in technischer Hinsicht als auch in leitender Funktion. Brian bringt seine Zeit außerdem im Kuratorium der Internet Society und im Vorstand der NetDev Foundation ein. Bevor er zu Fastly kam, arbeitete er am Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory in verschiedenen technischen Führungspositionen.

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