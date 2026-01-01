Devon H. O‘Dell ist Software Engineer bei Fastly. Er unterstützt vor allem die Performance und Fehlersuche von Low-Level-Systemen. Vor seiner Zeit bei Fastly war Devon Lead Software Architect bei Message Systems und trug maßgeblich zu der hochleistungsfähigen Messaging-Plattform Momentum bei. Seine Erfahrungen der letzten 15 Jahre reichen von Webanwendungen bis hin zu Firmware für eingebettete Systeme (und fast alle Bereiche dazwischen). Sein primäres technisches Interesse gilt der Entwicklung und dem Debugging von hochleistungsfähiger, nebenläufiger Netzwerksystem-Software und zugehörigen Tools.

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