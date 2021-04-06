Dora Militaru
Developer Relations Engineer
Weniger schreiben, mehr auf der Edge erreichen – wir stellen Ihnen expressly vor
Wünschten auch Sie, Compute@Edge würde wie das Ihnen bereits vertraute Framework funktionieren? Dies muss kein Wunschdenken mehr bleiben. Denn wir haben soeben expressly freigegeben, unseren minimalistischen Routing-Layer für auf Fastlys Compute@Edge ausgeführte JavaScript Apps. Er wurde vom populären Framework „Express“ für Node.js inspiriert.
Programmierung auf der Edge mit OAuth
Authentifizierung ist eine der naheliegendsten Anwendungen für Edge Computing. Je näher Sie am Standort Ihrer Nutzer sind und je eher Sie wissen, wer diese sind, desto leistungsstärkere Anpassungen können Sie vornehmen und desto schneller können Sie reagieren. Es gibt jedoch mehr als nur eine Möglichkeit, ein Authentifizierungsschema auf der Edge anzuwenden.
Vereinfachte Authentifizierung mit OAuth auf der Edge
Das Grundkonzept, eine Authentifizierung durchzuführen und anschließend anhand von Identitätsdaten Autorisierungsentscheidungen zu treffen, gilt für die meisten Web- und nativen Anwendungen. Die entsprechenden Abläufe auf die Edge zu verlagern, bietet klare Vorteile für Entwickler und Endnutzer.