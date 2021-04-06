Weniger schreiben, mehr auf der Edge erreichen – wir stellen Ihnen expressly vor Dora Militaru Wünschten auch Sie, Compute@Edge würde wie das Ihnen bereits vertraute Framework funktionieren? Dies muss kein Wunschdenken mehr bleiben. Denn wir haben soeben expressly freigegeben, unseren minimalistischen Routing-Layer für auf Fastlys Compute@Edge ausgeführte JavaScript Apps. Er wurde vom populären Framework „Express“ für Node.js inspiriert. 28. Juni 2022

Programmierung auf der Edge mit OAuth Dora Militaru, Andrew Betts Authentifizierung ist eine der naheliegendsten Anwendungen für Edge Computing. Je näher Sie am Standort Ihrer Nutzer sind und je eher Sie wissen, wer diese sind, desto leistungsstärkere Anpassungen können Sie vornehmen und desto schneller können Sie reagieren. Es gibt jedoch mehr als nur eine Möglichkeit, ein Authentifizierungsschema auf der Edge anzuwenden. 25. Mai 2021