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Doug Madory
Director of Internet Analysis, Kentik
Doug Madory ist Director of Internet Analysis bei Kentik, wo er an der Analyse von Internetinfrastrukturen arbeitet. The Washington Post titulierte ihn als „Der Mann, der das Internet sehen kann“, weil er für seine Fähigkeit bekannt ist, wichtige Entwicklungen in der globalen Struktur des Internets zu identifizieren. Doug wird regelmäßig von großen Nachrichtenagenturen zu Themen wie nationalen Stromausfällen, BGP-Hijacking oder der Verlegung von Unterseekabeln zitiert. Vor seiner Tätigkeit bei Kentik war er Lead Analyst im Internet Intelligence Team von Oracle (ehemals Dyn Research und Renesys).
In der Kürze liegt die Würze: RPKI ROAs laufen immer wieder schnell ab
In diesem Blogpost beschäftigen wir uns eingehender mit der Funktionsweise der RPKI, um zu verstehen, wie die kryptografische Kette das effektive Ablaufdatum einer ROA beeinflusst.