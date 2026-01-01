Zurück zum Blog
Dragana Damjanovic
Software Engineer, Mozilla
Dragana Damjanovic ist verantwortlich für das Netzwerkmodul der Mozilla-Plattform. Sie ist verantwortlich für die Firefox-Implementierung von HTTP, HTTP/2, WebSockets, DNS, Cache und mehr und ist außerdem am Design und der Implementierung vieler Netzwerkfunktionen beteiligt. Dragana hat einen Ph.D. in Computerwissenschaften. Ihre Forschung konzentrierte sich auf Computernetzwerke, Transport-Layer-Protokolle, Protokolldesign, Protokollanalyse und -modellierung.