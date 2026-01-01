Edward ist Senior Manager in Fastlys Datenteam und trägt dazu bei, dass die Protokolle unserer Kunden ihr gewünschtes Ziel erreichen. Vorher war er leitender Techniker/Direktor bei Salesforces Heroku, wo er half, Herokus Protokoll- und Metriksysteme bereitzustellen. Darüber hinaus arbeitete er an der Unterstützung der Programmiersprache Go, trieb die Einführung von SLO voran und schrieb Automatisierungstools für Cloud-Datenbanken. Vor Salesforce half er bei der Gründung eines der ersten PaaS-Startups: EngineYard. In seiner Freizeit geht er viel mit seinem Hund spazieren, spielt mit seinen Kindern, macht Holzarbeiten und 3D-Drucke und außerdem grillt, kocht und backt er gerne.

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