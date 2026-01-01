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Edward Muller
Senior Manager, Data Team
Edward ist Senior Manager in Fastlys Datenteam und trägt dazu bei, dass die Protokolle unserer Kunden ihr gewünschtes Ziel erreichen. Vorher war er leitender Techniker/Direktor bei Salesforces Heroku, wo er half, Herokus Protokoll- und Metriksysteme bereitzustellen. Darüber hinaus arbeitete er an der Unterstützung der Programmiersprache Go, trieb die Einführung von SLO voran und schrieb Automatisierungstools für Cloud-Datenbanken. Vor Salesforce half er bei der Gründung eines der ersten PaaS-Startups: EngineYard. In seiner Freizeit geht er viel mit seinem Hund spazieren, spielt mit seinen Kindern, macht Holzarbeiten und 3D-Drucke und außerdem grillt, kocht und backt er gerne.