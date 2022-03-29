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Ellen Körbes
Senior Product Line Manager, VMware Tanzu Kubernetes
Ellen has worked extensively in the development experience side of the Kubernetes ecosystem, at Tilt and Garden prior to VMware Tanzu. They got their start years ago building tooling under Kubernetes' SIG-CLI, and have since spoken about Go and Kubernetes at many world-famous events. Ellen not-so-secretly loves to reminisce about their teenage years and dabble in old-timey infosec shenanigans.
The Dept. of Know Live!: Ellen Körbes über die Diskrepanz zwischen guter Security und glücklichen Entwicklern
Ellen Körbes, Senior Product Line Manager bei VMware Tanzu Kubernetes, unterhielt sich mit Gastgeberinnen Kelly Shortridge und Bea Hughes bei The Dept. of Know Live! über die Problematik, dass Entwickler in die Planung von Security nicht angemessen einbezogen werden. In diesem Blogpost berichtet Ellen über die Höhepunkte des Gesprächs.