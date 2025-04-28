Eoghan Kelly leitet Fastlys Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit und arbeitet unternehmensweit sowie mit Kunden und Lieferanten an einer breiten Palette von klimabezogenen Themen. Bevor er zu Fastly kam, hatte er Führungspositionen im Bereich Nachhaltigkeit und Transformation in der Luftfahrttechnologie und im Einzelhandel inne und ist ein Alumnus des University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Er ist leidenschaftlich daran interessiert, Fastly auf seinem Weg zu einem nachhaltigeren Unternehmen zu unterstützen und seinen Teil dazu beizutragen, das Internet nachhaltiger zu gestalten.

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