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Gary Harrison
Staff Erkennung Engineer bei Fastly
Gary Harrison ist ein Staff Erkennung Engineer bei Fastly, wo er Logik und Automatisierung baut, um Bedrohungen zu identifizieren und darauf zu reagieren. Seine Leidenschaft gilt der Sicherheitsautomatisierung, da er in seinen 15 Jahren in diesem Bereich viel zu viel Zeit mit der Wiederholung derselben einfachen Aufgaben verbracht hat. Zuvor war er Engineer bei Dropbox und Berater bei Mandiant und Rapid7, und er hat ein bisschen von allem gesehen, was defensive Betriebs zu bieten haben.
Intelligentere Sicherheitsbetriebe: Erkennung als Code
Modernisieren Sie die Sicherheit mit Erkennung-as-Code. Erfahren Sie, wie Sie die Bedrohungserkennung und -reaktion mithilfe von DevSecOps und Tools wie dem Fastly WAF-Simulator automatisieren.