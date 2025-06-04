Gary Harrison ist ein Staff Erkennung Engineer bei Fastly, wo er Logik und Automatisierung baut, um Bedrohungen zu identifizieren und darauf zu reagieren. Seine Leidenschaft gilt der Sicherheitsautomatisierung, da er in seinen 15 Jahren in diesem Bereich viel zu viel Zeit mit der Wiederholung derselben einfachen Aufgaben verbracht hat. Zuvor war er Engineer bei Dropbox und Berater bei Mandiant und Rapid7, und er hat ein bisschen von allem gesehen, was defensive Betriebs zu bieten haben.

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