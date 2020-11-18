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Gino Lang
Senior Director, Mission Control, Fastly
Gino Lang leitet Fastlys Mission-Control-Team, unsere einzigartige Version einer kombinierten NOC- und SOC-Funktion, die speziell auf Kundenaktivitäten und Ereignisse zugeschnitten ist. Früher war er Director of Service Delivery bei EdgeCast Networks und Verizon Digital Media Services und bringt zusätzlich zu seinen mehr als 20 Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Positionen bei Technologieunternehmen noch 10 Jahre CDN-spezifische Erfahrung mit. Wenn er nicht gerade mit dem Internet spielt, schraubt er gerne an Oldtimern herum und trägt Maßanzüge.
Bereiten Sie sich auf DDoS-Angriffe vor: 5 Schritte, die Sie unternehmen sollten, bevor Angreifer Sie finden
Layer-7-Angriffe, die auf Anwendungen abzielen und Anfragen versenden, die zur Überlastung Ihrer Origin-Server könnten, versuchen oft, sich unter den anderen Netzwerk-Traffic zu mischen und erfordern gezieltere Gegenmaßnahmen als Layer-3- und Layer-4-Angriffe. Hier sind fünf Best Practices, um sich auf solche Angriffe vorzubereiten.