Gino Lang leitet Fastlys Mission-Control-Team, unsere einzigartige Version einer kombinierten NOC- und SOC-Funktion, die speziell auf Kundenaktivitäten und Ereignisse zugeschnitten ist. Früher war er Director of Service Delivery bei EdgeCast Networks und Verizon Digital Media Services und bringt zusätzlich zu seinen mehr als 20 Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Positionen bei Technologieunternehmen noch 10 Jahre CDN-spezifische Erfahrung mit. Wenn er nicht gerade mit dem Internet spielt, schraubt er gerne an Oldtimern herum und trägt Maßanzüge.

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