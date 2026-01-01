Gomathi Rajesh ist Senior Director of Engineering bei Fastly und konzentriert sich auf die Entwicklung und Skalierung von Umsätzen. In ihrer Rolle sorgt sie für schlanke Systeme und optimierte Abläufe. Zuvor war sie bei GoDaddy und einigen Startups tätig, wo sie DIY-Produkte entwickelte, um kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei zu helfen, ihren Kunden einen besseren Service zu bieten. Gomathi Rajesh begeistert sich für die Entwicklung überragender Produkte, die Verbesserung von Prozessen und die Förderung von Mitarbeitern.

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