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Hooman Beheshti
VP of Technology, Fastly
Hooman Beheshti ist VP of Technology bei Fastly und entwickelt Web-Performance-Services. Als Pionier im Bereich der Anwendungsbeschleunigung hat Hooman während seiner Zeit bei Radware an der Entwicklung eines der ersten Loadbalancer mitgewirkt und war bei Strangeloop Networks und Crescendo Networks in leitenden Technologiepositionen beschäftigt. Seit nunmehr fast 20 Jahren entwickelt er die grundlegenden Technologien, die das Internet schneller machen, und ist ein Experte und häufiger Redner zu den Themen Loadbalancing, Anwendungsperformance und Content Delivery Networks.
So lügt man mit (Cloudflare) Statistik – Wir entlarven Cloudflares jüngste Performance-Tests
Im November 2021 behauptete unser Mitbewerber Cloudflare, seine Edge-Compute-Plattform sei etwa dreimal so schnell wie Compute@Edge. Diese falsche Behauptung ist ein gutes Beispiel dafür, wie Statistiken zur Irreführung und Beschönigung eingesetzt werden können.
Beacon-Terminierung auf der Edge
Die Verwendung eines CDNs für die Beacon-Terminierung auf der Edge hat viel Aufmerksamkeit erregt – teils, weil es sich dabei um eine tolle Sache handelt, aber vor allem, weil Beaconing-Anwendungen immer beliebter werden und viele Komponenten umfassen, die in großem Maßstab bereitgestellt werden, um eine adäquate Datenerfassung zu ermöglichen.