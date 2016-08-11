Hooman Beheshti ist VP of Technology bei Fastly und entwickelt Web-Performance-Services. Als Pionier im Bereich der Anwendungsbeschleunigung hat Hooman während seiner Zeit bei Radware an der Entwicklung eines der ersten Loadbalancer mitgewirkt und war bei Strangeloop Networks und Crescendo Networks in leitenden Technologiepositionen beschäftigt. Seit nunmehr fast 20 Jahren entwickelt er die grundlegenden Technologien, die das Internet schneller machen, und ist ein Experte und häufiger Redner zu den Themen Loadbalancing, Anwendungsperformance und Content Delivery Networks.

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