Inès Sombra ist VP of Engineering bei Fastly, wo sie ihre Zeit damit verbringt, das Web zu beschleunigen. Sie hat einen Master of Science in Informatik und liebt kitschige Rockballaden aus den 80ern, Steak und Fernet Branca. In ihrer Freizeit rennt sie einem Kleinkind hinterher, das nie lange stillhalten kann.

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