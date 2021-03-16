James White ist Absolvent der University of Southern California (USC) und der Harvard Graduate School of Education (HGSE). Bei Fastly leitet er globale Inklusions- und Diversitätsprogramme und begleitet viele Interessengruppen auf ihrer einzigartigen Lernreise in die Welt der Inklusion, Diversität und Gleichstellung. Bevor er zu Fastly kam, war James im Bildungswesen als Lehrer, Schulleiter, Programmmanager und Personalleiter tätig und sieht sich auch heute noch als Pädagoge. Er ist immer bestrebt, Menschen zu ermutigen, ehrgeizige Träume zu haben und seine Mitarbeiter Kraft seiner Überzeugung zu führen. In seiner Freizeit kocht, backt und liest er gerne. Außerdem spielt er Volleyball und verbringt gerne Zeit am Strand.

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