Nach seiner Zeit beim US-Militär, bei Prolexic Technologies – der ersten vollständigen Cloud-Plattform zur DDoS-Abwehr –, bei Akamai Technologies und zuletzt bei Trend Micro bringt Jay Coley über 25 Jahre Erfahrung im Security-Bereich mit zu Fastly. Seine Aufgabe ist es, die Fastly Edge Plattform als vollwertigen Security-Anbieter in der EMEA-Region zu etablieren und in der Branche bekannt zu machen.

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