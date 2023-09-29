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Jeff Fiser
Senior Site Reliability Engineer zur Unterstützung von Fastlys Public-Key- und Secrets-Infrastruktur, Fastly
Jeff Fiser blickt auf eine vielseitige Karriere in den Bereichen Site Reliability und Infrastructure Engineering zurück. Zu seinen früheren Arbeitgebern zählen FireEye, Symantec, die University of Oregon und PeaceHealth. Er arbeitet leidenschaftlich gern an der Integration von Systemen, der Verbesserung agiler Betriebsabläufe und auch an seinen eigenen Fähigkeiten. So übt sich Jeff Fiser in seiner Freizeit als Golfer, White-Hat-Hacker und Künstler.
Besseres Monitoring und Warnmeldungen für Fastlys TLS Certification Authority
Eine verlässliche Certification Authority sollte umfassende Logging- und Monitoring-Funktionen bieten. Und genau das war bei der Entwicklung von Certainly unser Ziel.