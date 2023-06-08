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Jeremiah Millay
Principal Network Engineer, Fastly
Jeremiah Millay ist Principal Engineer im Network Systems Team bei Fastly. Er verbringt die meiste Zeit mit Netzwerkautomatisierung und dem Schreiben von Software zur Verbesserung der Netzwerkprozesse bei Fastly. Bevor er zu Fastly kam, war er mehrere Jahre als Network Engineer für verschiedene regionale Internet Service Provider tätig.
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