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Job Snijders
Principal Software Engineer, Fastly
Job Snijders ist Principal Software Engineer bei Fastly, wo er globale Netzwerke auf zukünftige Wachstumsmöglichkeiten analysiert und entsprechende Architekturen entwickelt. Er ist seit fast zwei Jahrzehnten in den Bereichen Operations, Entwicklung und Architektur in der Internet-Community aktiv und tritt häufig als Redner bei Veranstaltungen von Netzwerkbetreibern auf. Des Weiteren ist er auch Co-Vorsitzender der IETF Arbeitsgruppe GROW, Direktor von PeeringDB, Direktor der Route Server Support Foundation und OpenBSD Entwickler. Zu seinen besonderen Interessen gehören BGP-Routing-Richtlinien, RPKI-basierte Routing-Sicherheit und Deployments von PKIX-RPKI und BGP im Internet.
In der Kürze liegt die Würze: RPKI ROAs laufen immer wieder schnell ab
In diesem Blogpost beschäftigen wir uns eingehender mit der Funktionsweise der RPKI, um zu verstehen, wie die kryptografische Kette das effektive Ablaufdatum einer ROA beeinflusst.
Fastly forciert die weltweite Einführung der RPKI, um das Routing im Internet sicherer zu machen
Fastly unterstützt und beteiligt sich aktiv an der IETF und treibt die Entwicklung von Netzwerksicherheitsstandards voran. Erfahren Sie, wie wir die Routing-Sicherheit erhöhen und die Branchenstandards für ein sichereres Internet verbessern.