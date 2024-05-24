Job Snijders ist Principal Software Engineer bei Fastly, wo er globale Netzwerke auf zukünftige Wachstumsmöglichkeiten analysiert und entsprechende Architekturen entwickelt. Er ist seit fast zwei Jahrzehnten in den Bereichen Operations, Entwicklung und Architektur in der Internet-Community aktiv und tritt häufig als Redner bei Veranstaltungen von Netzwerkbetreibern auf. Des Weiteren ist er auch Co-Vorsitzender der IETF Arbeitsgruppe GROW, Direktor von PeeringDB, Direktor der Route Server Support Foundation und OpenBSD Entwickler. Zu seinen besonderen Interessen gehören BGP-Routing-Richtlinien, RPKI-basierte Routing-Sicherheit und Deployments von PKIX-RPKI und BGP im Internet.

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