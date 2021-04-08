Joe managt mehrere Bereiche der Fastly Anwendung, die alle das Ziel haben, unseren Kunden das bestmögliche Nutzererlebnis bereitzustellen. Bevor er zu Fastly kam, hat Joe sowohl beim Aufbau von Startups als auch von Produktteams geholfen. In seiner Freizeit hört er gerne Podcasts und spielt die neuesten und besten Videospiele.

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