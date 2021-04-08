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Joe Hoffend
Senior Product Manager
Joe managt mehrere Bereiche der Fastly Anwendung, die alle das Ziel haben, unseren Kunden das bestmögliche Nutzererlebnis bereitzustellen. Bevor er zu Fastly kam, hat Joe sowohl beim Aufbau von Startups als auch von Produktteams geholfen. In seiner Freizeit hört er gerne Podcasts und spielt die neuesten und besten Videospiele.
Sie haben darum gebeten, wir haben geliefert: Die Terraform Unterstützung für TSL ist da
Teams können ihre Fastly TLS Workflows ab sofort über Terraform automatisieren – einschließlich der Erstellung von Zertifikaten, dem Abrufen von TLS-Informationen und der Durchführung weiterer Aktualisierungen.