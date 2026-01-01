Jose Enrique Hernandez ist derzeitiger SOC Manager von Fastly. Er startete seine berufliche Laufbahn bei Prolexis Technologies (jetzt Akamai) mit DDoS und bekämpfte Angriffe von Anonymous und Lulzsec gegen Fortune 100-Unternehmen. Als technischer Mitbegründer von Zenedge (übernommen durch Oracle) half er bei der Entwicklung von Technologien zur Bekämpfung von Bots und Angriffen auf Webanwendungen. Während seiner Tätigkeit bei Splunk als Sicherheitsarchitekt baute und veröffentlichte er ein Auto-Mitigation-Framework, das zur automatischen Bekämpfung von Angriffen in großen Unternehmen eingesetzt wurde. In der Vergangenheit hat er beim Aufbau von Sicherheitsoperationcentern geholfen und einen öffentlichen Threat-Intelligence-Service betrieben.

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