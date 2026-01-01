Jose Nazario ist Senior Director of Security Research bei Fastly und leitet die Sicherheitsforschung und WAF-Entwicklung. Zu Fastly kam Dr. Nazario nach mehreren Jahren in der Auftragsforschung zum Thema Cybersicherheit, wo er sich mit einer Reihe offener Herausforderungen auseinandersetzte. Davor leitete er das ASERT-Team bei Arbor Networks. Seine Forschungsinteressen betreffen unter anderem groß angelegte Netzwerkdatenprojekte.

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