Erste Schritte mit TypeScript auf Fastly Compute Katsuyuki Omuro Der Einstieg in TypeScript auf Fastly Compute ist ganz einfach! Erfahren Sie, wie Sie statische Typisierung zu Ihren JavaScript-Projekten hinzufügen, um eine robuste Entwicklung zu gewährleisten. 26. Juni 2025

Eine modulare Edge Side Includes Komponente für JavaScript auf Fastly Compute Katsuyuki Omuro Mit der ESI Bibliothek von Fastly für JavaScript, die jetzt auf npm verfügbar ist, können Sie Ihre Anwendung um eine leistungsstarke ESI Verarbeitung erweitern. 21. März 2024

Umfassende Tests Ihrer Compute Anwendungen mit JavaScript Katsuyuki Omuro Testautomatisierung ist in der App-Entwicklung unerlässlich. Mit der Compute Application Testing Library ist es jetzt einfacher denn je, Tests in JavaScript zu schreiben. 24. Januar 2024

Führen Sie Ihre Next.js Anwendung auf Fastly aus Katsuyuki Omuro Mithilfe unserer neuen next-compute-js Bibliothek können Sie Ihre Next.js Anwendung jetzt auf unserer Compute@Edge Plattform hosten. Dabei profitieren Sie sowohl vom Programmiererlebnis mit dem Next.js Framework als auch von unserem blitzschnellen, weltweiten Edge-Netzwerk. Sie benötigen nicht einmal einen Origin-Server. 21. September 2022

Sneaker-Bots in den Griff zu bekommen ist keine leichte Aufgabe Katsuyuki Omuro Automatisierte Skripte – auch als Bots bekannt – machen inzwischen einen Großteil der „Kunden“ aus, die Produkte im Internet kaufen. Manchen Unternehmen fügen diese Bots Schaden zu, für andere wiederum eröffnen sie neue Umsatzchancen. Der Umgang mit Bots hängt ganz vom Inhaber des jeweiligen Onlineshops ab. Aber ganz gleich, wie Ihre Anforderungen auch aussehen mögen, die Edge Cloud von Fastly ist Ihren Herausforderungen gewachsen und hilft Ihnen bei der Entwicklung der passenden Richtlinien für Ihr Unternehmen. 25. August 2022