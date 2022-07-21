Katsuyuki Omuro
Senior Software Engineer, Developer Experience Engineering, Fastly
Erste Schritte mit TypeScript auf Fastly Compute
Der Einstieg in TypeScript auf Fastly Compute ist ganz einfach! Erfahren Sie, wie Sie statische Typisierung zu Ihren JavaScript-Projekten hinzufügen, um eine robuste Entwicklung zu gewährleisten.
Eine modulare Edge Side Includes Komponente für JavaScript auf Fastly Compute
Mit der ESI Bibliothek von Fastly für JavaScript, die jetzt auf npm verfügbar ist, können Sie Ihre Anwendung um eine leistungsstarke ESI Verarbeitung erweitern.
Umfassende Tests Ihrer Compute Anwendungen mit JavaScript
Testautomatisierung ist in der App-Entwicklung unerlässlich. Mit der Compute Application Testing Library ist es jetzt einfacher denn je, Tests in JavaScript zu schreiben.
Führen Sie Ihre Next.js Anwendung auf Fastly aus
Mithilfe unserer neuen next-compute-js Bibliothek können Sie Ihre Next.js Anwendung jetzt auf unserer Compute@Edge Plattform hosten. Dabei profitieren Sie sowohl vom Programmiererlebnis mit dem Next.js Framework als auch von unserem blitzschnellen, weltweiten Edge-Netzwerk. Sie benötigen nicht einmal einen Origin-Server.
Sneaker-Bots in den Griff zu bekommen ist keine leichte Aufgabe
Automatisierte Skripte – auch als Bots bekannt – machen inzwischen einen Großteil der „Kunden“ aus, die Produkte im Internet kaufen. Manchen Unternehmen fügen diese Bots Schaden zu, für andere wiederum eröffnen sie neue Umsatzchancen. Der Umgang mit Bots hängt ganz vom Inhaber des jeweiligen Onlineshops ab. Aber ganz gleich, wie Ihre Anforderungen auch aussehen mögen, die Edge Cloud von Fastly ist Ihren Herausforderungen gewachsen und hilft Ihnen bei der Entwicklung der passenden Richtlinien für Ihr Unternehmen.
OpenTelemetry – Teil 3: So nutzen Sie OpenTelemetry in Compute
Unsere erste OpenTelemetry Bibliothek für Compute ist ab sofort verfügbar. Sie ermöglicht es Ihrer Compute Anwendung, spezifikationskonforme Traces zu generieren, die tiefere Einblicke in ihre Performance und Ressourcen bieten. In diesem Blogpost zeige ich Ihnen, wie einfach Sie diese Funktion zu Ihrer Edge-Anwendung hinzufügen können.