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Kazuho Oku
Principal OSS Engineer
Kazuho Oku ist als Principal OSS Engineer bei Fastly tätig. Er ist der Erfinder der H2O HTTP/2- und HTTP/3-Server, von quicly, der QUIC-Implementierung für H2O, und von picoTLS, der von H2O verwendeten TLS-Bibliothek. Seit 1997 entwickelt er Hochleistungssoftware.
Fastlys Netzwerkstabilität gegenüber HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen
Entdecken Sie, warum die Fastly-Architektur im Gegensatz zu anderen CDNs vor HTTP/1.1-Desynchronisierungsangriffen schützt. Schützen Sie Ihre Anwendungen mit der sicheren Plattform von Fastly.