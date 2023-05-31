Kelly Shortridge ist Chief Produkt Officer bei Fastly, nachdem sie das Sicherheitsgeschäft von Fastly geleitet und im Büro des CTO gedient hat. Ihre Erfahrung umfasst B2B-Produktmanagement, Unternehmertum (als Gründerin eines Start-ups mit Exit an CrowdStrike) und Investmentbanking (M&A mit Schwerpunkt auf den Bereichen Cybersicherheit und KI). Kelly ist Hauptautorin von „Security Chaos Engineering: Sustaining Resilience in Software and Systems“ (O'Reilly Media) und ist vor allem als führende Expertin für Software-Netzwerkstabilität, die Modernisierung der Cybersicherheit im Einklang mit Plattform-Engineering- und DevOps-Ansätzen sowie die Anwendung der Verhaltensökonomie auf die Cyberabwehr bekannt. Kelly berät häufig Fortune-500-Unternehmen, Investoren, Start-ups und Bundesbehörden und hat auf wichtigen internationalen Technologiekonferenzen gesprochen, darunter Black Hat, RSA Conference und KubeCon. Ihre Forschung wurde in renommierten Informatikzeitschriften wie ACM, IEEE und USENIX vorgestellt, die sich mit Verhaltensforschung im Bereich Cybersicherheit, Täuschungsstrategien und dem Return on Investment von Software-Netzwerkstabilität befassen. Kelly ist außerdem Mitglied des Redaktionsausschusses von ACM Queue. Kelly besitzt einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften vom Vassar College.

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