Kip Compton kam im Januar 2024 als Chief Product Officer zu Fastly und ist seit Juni 2025 als unser Chief Executive Officer tätig. Bevor er zu Fastly kam, war Herr Compton von 2020 bis August 2023 als Senior Vice President of Strategy & Business Development des Geschäftsbereichs Cisco Networking tätig, wo er Teams leitete, die für Strategie, Portfoliomanagement, Investitionen und Akquisitionen verantwortlich waren. Zuvor hatte er seit Januar 2006 verschiedene Rollen bei Cisco inne. Herr Compton bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führungsebene mit, in denen er Innovationen in den Bereichen Cloud, Video, Internet der Dinge (IoT) und Netzwerke vorangetrieben hat. Dabei kann er auf eine lange Erfolgsbilanz bei der Team- und Unternehmensentwicklung zurückblicken, einschließlich der Initiierung von Partnerschaften und Investitionen zur Wachstumsförderung und Erschließung neuer Märkte. Herr Compton hat sowohl einen Bachelor of Science in Informatik und Ingenieurwesen als auch einen Master in Elektrotechnik und Informatik vom Massachusetts Institute of Technology und einen MBA von der Wharton School der University of Pennsylvania.

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