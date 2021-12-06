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Laura Thomson
SVP, Engineering, Fastly
Laura Thomson ist Senior Vice President of Engineering bei Fastly. Bevor sie zu Fastly kam, verbrachte sie mehr als ein Jahrzehnt bei Mozilla in verschiedenen technischen Führungspositionen und war außerdem als Software Engineer, Unternehmensgründerin, Beraterin und Computerwissenschaftlerin tätig. Laura Thomson ist Vorstandsmitglied der Internet Society, wo sie zurzeit als Kassenführerin fungiert. Zuvor war sie im Vorstand von ISRG, der gemeinnützigen Organisation, die Let’s Encrypt betreibt. Sie ist Autorin mehrerer Bücher über verschiedene Open-Source-Technologien, darunter der Bestseller „PHP and MySQL Web Development“, den sie gemeinsam mit Luke Welling geschrieben hat. Laura hat zu vielen Open-Source-Projekten beigetragen. Darüber hinaus hat sie auf Dutzenden von Konferenzen weltweit zu verschiedenen Technologiethemen Vorträge gehalten. Sie kommt ursprünglich aus Melbourne, Australien, lebt aber inzwischen in Maryland, USA.
Robuste Architekturen für hohe Verfügbarkeit
Fastlys Fokus auf robuste Architektur schützt vor Ausfällen, minimiert etwaige Auswirkungen und gewährleistet Verfügbarkeit, ohne die Performance zu beeinträchtigen.
So lügt man mit (Cloudflare) Statistik – Wir entlarven Cloudflares jüngste Performance-Tests
Im November 2021 behauptete unser Mitbewerber Cloudflare, seine Edge-Compute-Plattform sei etwa dreimal so schnell wie Compute@Edge. Diese falsche Behauptung ist ein gutes Beispiel dafür, wie Statistiken zur Irreführung und Beschönigung eingesetzt werden können.