Laura Thomson ist Senior Vice President of Engineering bei Fastly. Bevor sie zu Fastly kam, verbrachte sie mehr als ein Jahrzehnt bei Mozilla in verschiedenen technischen Führungspositionen und war außerdem als Software Engineer, Unternehmensgründerin, Beraterin und Computerwissenschaftlerin tätig. Laura Thomson ist Vorstandsmitglied der Internet Society, wo sie zurzeit als Kassenführerin fungiert. Zuvor war sie im Vorstand von ISRG, der gemeinnützigen Organisation, die Let’s Encrypt betreibt. Sie ist Autorin mehrerer Bücher über verschiedene Open-Source-Technologien, darunter der Bestseller „PHP and MySQL Web Development“, den sie gemeinsam mit Luke Welling geschrieben hat. Laura hat zu vielen Open-Source-Projekten beigetragen. Darüber hinaus hat sie auf Dutzenden von Konferenzen weltweit zu verschiedenen Technologiethemen Vorträge gehalten. Sie kommt ursprünglich aus Melbourne, Australien, lebt aber inzwischen in Maryland, USA.

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