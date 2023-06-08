Lorenzo Saino ist Director of Engineering bei Fastly. Er leitet die Teams, die für die Systementwicklung zur Steuerung und Optimierung der Netzwerkinfrastruktur von Fastly verantwortlich sind. Während seiner Zeit bei Fastly entwickelte er bereits Systeme zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Loadbalancing, verteilten Funktionstests, Ausfallsicherheit beim Routing, Traffic Engineering und Netzwerktelemetrie. Bevor er zu Fastly kam, promovierte er am University College London. In seiner Doktorarbeit untersuchte er Designprobleme bei vernetzten Caching-Systemen.

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