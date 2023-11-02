Lucas Olslund
Performance Marketing Associate, Fastly
Schnellere Webperformance: Die Daten hinter der Überlegenheit von Fastly gegenüber Akamai
Entdecken Sie, warum die Migration von Akamai zu Fastly die Webperformance steigert. Unsere Daten zeigen eine um 57 % schnellere TTFB und eine um 17 % schnellere LCP, basierend auf realen CrUX-Daten.
Mit Fastly werden Websites schneller
Erhalten Sie Echtzeitkontrolle, steigern Sie die Performance und entwickeln Sie Apps noch schneller auf der Edge. Erfahren Sie, wie Fastly im Vergleich zu Cloudflare abschneidet.
Fastly ist in Sachen Time to First Byte unschlagbar
Fastly ist um 29 % schneller als Edgio, wenn es um die Auslieferung des ersten Bytes geht. Dies schlägt sich auch positiv im LCP und in der Performance nieder.
Fastly beschleunigt Ihre Time to First Byte. Und zwar deutlich.
Fastly bietet eine um 43 % schnellere Time to First Byte (TTFB) als das CDN von Akamai und ist 32 % schneller als andere CDNs. Dies wirkt sich wiederum positiv auf den LCP und die Performance aus.