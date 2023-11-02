Lucas Olslund ist Performance Marketing Associate bei Fastly. Er spezialisiert sich als solcher auf den Performance-Vergleich von Fastly-Produkten für verschiedene Anwendungen. Er hat einen Abschluss in Informatik von der Arizona State University und hatte zuvor ein Praktikum bei Alarm.com absolviert, wo er APIs für Großunternehmen entwickelte. Er verfügt über ein solides Hintergrundwissen in den Bereichen Software Engineering und Datenanalyse und ist begeistert, dass er sich nun auf die Analyse und Optimierung der Edge-Cloud-Performance konzentrieren kann.

Bio anzeigen