Als Distinguished Engineer bei Fastly arbeitet Luke Wagner an WebAssembly Standards und ihrer Weiterentwicklung. Bevor er zu Fastly kam, war er über ein Jahrzehnt für Mozilla Firefox tätig und beschäftigte sich mit Themen wie der JavaScript Engine, Performance, Sicherheit und Webstandards. Während dieser Zeit wirkte Luke Wagner an der Entwicklung von WebAssembly mit und leitete die Implementierung in Firefox. Er ist Co-Vorsitzender der W3C WebAssembly Working Group und ist federführend bei der Ausarbeitung des WebAssembly Komponentenmodells.

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