Maarten Van Horenbeeck ist Vice President of Security Engineering bei Fastly. Außerdem ist er Vorstandsmitglied und ehemaliger Vorsitzender des Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), der größten Vereinigung von Sicherheitsteams mit 300 Mitgliedern in über 70 Ländern. Vor seiner Tätigkeit bei Fastly leitete Maarten das Threat Intelligence Team bei Amazon und arbeitete in den Sicherheitsteams von Google und Microsoft. Maarten hat einen Master in Informationssicherheit von der Edith Cowan University und strebt derzeit einen Master in International Relations an. Wenn er nicht arbeitet, verreist er leidenschaftlich gerne mit dem Rucksack und liebt Segeln sowie das Sammeln von Erstausgaben von Reiseliteratur.

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