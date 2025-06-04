Marcus Young ist Senior Software Engineer bei Fastly, wo er Software und Infrastruktur entwickelt, die Teams helfen, schnell und sicher zu arbeiten. Er hat die letzten 15+ Jahre in den Bereichen Softwareentwicklung, DevOps, Plattformtechnik und Sicherheit gearbeitet, mit einem starken Fokus auf Automatisierung und darauf, Systeme benutzerfreundlicher zu gestalten. Zuvor half er bei Reddit und Zapier den Teams, die Zuverlässigkeit zu verbessern und durch bessere Tools und Cloud-Infrastruktur schneller zu liefern. Marcus interessiert sich besonders für den optimalen Punkt, an dem Entwicklererfahrung und Sicherheit aufeinandertreffen.

Bio anzeigen