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Maria Espada
Team Lead, TLS Support Engineering Team
Maria war schon im Entwicklerteam für TLS-Support dabei, als es aus nur zwei Mitarbeitern bestand. Jetzt ist sie die Teamleiterin, betreut fünf TLS-Support-Techniker und hilft unserem Kundenstamm erfolgreich beim Schutz seines Traffics. Wenn sie sich nicht gerade mit Sicherheit beschäftigt, moderiert sie gerne ihren eigenen Business-Podcast, spielt mit ihrem Kakadu und verbringt Zeit mit ihrer Familie. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mespada/
5 Best Practices für Ihre TLS-Konfiguration
Das TLS Support Team unterstützt Kunden bei der Verwaltung von Zertifikaten – ganz gleich, ob es sich dabei um eines oder Tausende handelt. Nachdem unser Team zahlreichen Kunden geholfen habt, ihre DNS- und TLS-Konfigurationen an ihre Bedürfnisse anzupassen, kann es Ihnen fünf Best Practices empfehlen.