Mark Richards ist Media Field CTO bei Fastly, wo er führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen dabei hilft, ihre digitalen Erlebnisse auszubauen, zu sichern und zu optimieren. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Infrastruktur, Inhaltsauslieferung und Medien-Streaming hatte er leitende Führungspositionen bei Unternehmen wie Hulu, Fox Interactive Media und der Los Angeles Times inne. Als Fastly-Veteran mit mehr als zehn Jahren Erfahrung kombiniert er fundiertes technisches Fachwissen mit strategischen Einblicken, um Unternehmen dabei zu helfen, Innovationen schneller voranzutreiben und außergewöhnliche Onlineerlebnisse bereitzustellen.

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