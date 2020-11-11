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Mark Teodoro
Principal Product Technologist, Fastly
Mark Teodoro ist Principal Product Technologist bei Fastly, wo er sich auf Produkt- und Technologiestrategien und deren Umsetzung konzentriert.
Auslieferung dynamischer Inhalte mit einem modernen CDN
Ein leistungsstarkes, modernes CDN mit sofortiger Cache-Invalidierung und Echtzeitanalysen ermöglicht mehr Personalisierung und Schutz für Edge-First-Anwendungsarchitekturen.
Die Power von Serverless Computing – mal 72
Serverless technology has been making developers’ lives easier for years, but those benefits had yet to extend to end users. This is the true promise of edge serverless — enabling developers to solve for both operational overhead and a performant, consistent user experience, simultaneously.